وكيل صحة دمياط تتفقد سير العمل بالمركز الطبى بالمدينة الجديدة

قامت اليوم الدكتورة أمانى القرش وكيل مديرية الصحة بدمياط بمرور مسائى مفاجئ على المركز الطبي العام بدمياط الجديدة، لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف المرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة.

وكيل مديرية الصحة تتابع بمرور مسائى مفاجىء على المركز الطبي العام بدمياط الجديدة

وكيل المديرية تتابع الانضباط الاداري بالمركز

وأوضحت الدكتورة امانى القرش وكيل مديرية الصحة، مساء اليوم، أنها تابعت الانضباط الإداري بالمركز الطبي، وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل، بالاضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ورصد المشكلات، وتابعت مستوى رضا المواطنين عن تقديم الخدمات الطبية بالمركز، مشددة على حسن معاملة المرضى، كما أكدت استمرار المرور المفاجئ خاصة في الفترات المسائية. كما تابعت أعمال السلامة والصحة المهنية، والأعمال الكهروميكانيكية بالمركز، وشدد على تواجد المدير المناوب بالمركز

حيث تم حصر المتغيبين عن العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما قامت القرش بمتابعة توافر الادوية والمستلزمات بالمركز ومتابعة اعمال الامن والنظافة وإجراءات الحماية المدنية وحصر السلبيات وتم تلافي بعض السلبيات أثناء المرور وحصر باقى السلبيات ورفعها لوكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.