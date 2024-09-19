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ثقافة وفنون

حمزة العيلي شيف مخبوزات في مسلسل مطعم الحبايب

حمزة العيلي، فيتو
حمزة العيلي، فيتو

يجسد الفنان حمزة العيلي في مسلسل مطعم الحبايب شخصية حسن وهو شيف متخصص في المخبوزات والملقب بـ “ملك المخبوزات” في مطعم الحبايب.

https://www.instagram.com/reel/DAB7iQ9JB7B/?igsh=cjFpcWxhNncxNXd4

وروجت شاهد لشخصية حمزة من خلال حساب المنصة عبر تطبيق انستجرام، بفيديو ترويجي قصير يستعرض فيه حمزة تفاصيل عن شخصيته وحرص خلال حديثه على التحدث بكلمات فرنسية.

موعد بدء عرض مسلسل مطعم الحبايب

من المقرر أن ينطلق عرض مسلسل مطعم الحبايب يوم الخميس ٣ أكتوبر المقبل، وسيتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة شاهد.

مسلسل مطعم الحبايب  

وتدور قصة المسلسل داخل المطبخ فيما يطلق عليها دراما المطبخ، وهو ما يؤكده أيضًا اسم المسلسل.

ومسلسل مطعم الحبايب هو  تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

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أحمد مالك حمزة العيلي مسلسل مطعم الحبايب محمود البزاوي مريم نعوم

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