"التنورة التراثية" تحصد جائزة أفضل عرض في ختام مهرجان البحر المتوسط بقبرص

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في مهرجان البحر الأبيض المتوسط في دورته السابعة عشرة بمدينة لارنكا بدولة قبرص، وذلك بعروض مميزة لفرقة التنورة التراثية.

فرقة التنورة التراثية

وحصدت الفرقة بقيادة الفنان محمد صلاح، جائزة أفضل عرض، في ختام مشاركتها في المهرجان الذي شارك به فرق من دول: مصر، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، هولندا، الأرجنتين، اليونان، المكسيك، قبرص، أرمينيا، كوستاريكا، لبنان.

و تضمن حفل الختام ديفليه فني بالممشى السياحي بالمدينة، بجانب عرض فني لفرقة التنورة بمصاحبة آلات المزمار والطبلة، وذلك بحضور وزير الثقافة القبرصي، ووزير السياحة، وعمدة المدينة، الذين أبدوا إعجابهم بالعرض ووجهوا الشكر للحكومة المصرية ووزارة الثقافة على التعاون المستمر.

وأنشئت فرقة التنورة التراثية عام 1988، وشاركت فى عدد من المهرجانات المحلية والدولية منها "أمريكا، فرنسا، النمسا، النرويج، إيطاليا، اليمن، الهند، المغرب، تونس، سوريا" وغيرها، وشاركت مؤخرا بمهرجانات "فيفا فنزويلا" بمدينة كاراكاس عاصمة فنزويلا، والعلمين، والطبول، وغيرها.