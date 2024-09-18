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ثقافة وفنون

الإعلامية هبة رشوان تعلن ارتداءها الحجاب

هبة رشوان. فيتو
هبة رشوان. فيتو

كشفت الإعلامية هبة رشوان،  نجلة الفنان القدير رشوان توفيق،  حقيقة استخدامها برامج الذكاء الصناعى لارتداء الزي الشرعي الحجاب. 

الاعلامية هبة رشوان ترتدي الحجاب

وقالت هبة رشوان:  الحمد لله سألني بعض الأصدقاء 
هل فعلا لبست الحجاب  وللا دة
التطبيق اللي بتنزلي صور منه؟
الإجابة: لا دة مش التطبيق 
انا الحمد لله لبست الحجاب 

يشار الى ان هبة رشوان حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1986. بدأت حياتها كمذيعة في عام 1990 في القناة الثالثة بالتلفزيون المصري، ثم في عام 1991 انتقلت إلى القناة الأولى والفضائية المصرية.
و حصلت على لقب أفضل مذيعة عربية لعام 2017 - 2018 فى استفتاء اتحاد الإعلاميين العرب

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