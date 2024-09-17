إحالة شخصين بتهمة حيازة أسلحة بيضاء والشروع في قتل طالب بالمرج للجنايات
أمرت نيابة المرج بإحالة شخصين متهمين في الشروع بقتل شاب وحيازة أسلحة بيضاء بسبب خلافات الجيرة لمحكمة الجنايات.
كان قسم شرطة المرج تلقي إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله طالب- مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح بأماكن متفرقة بالجسم، إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم "واتهامه لشخصين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء بسبب خلافات الجيرة.
وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج" وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- 2سلاح أبيض
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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