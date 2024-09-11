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دين ودنيا

خالد الجندي يوضح الفرق بين الغيبة والنميمة والبهتان (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

شرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفروق بين الغيبة والنميمة والبهتان، مشددًا على أهمية فهم كل مصطلح بشكل صحيح لتجنب الوقوع في المحظورات الشرعية.

الفروق بين الغيبة والنميمة والبهتان

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "الغيبة، هي "ذكر أخيك بما يكره وهو غائب"، بمعنى أن تتحدث عن شخص بصفات أو عيوب وهو ليس موجودًا، مما يسبب له الأذى عند سماعه أو معرفته بتلك الأحاديث".

وتابع: "أما النميمة، فهي نقل الكلام بين الناس بهدف الإفساد وإثارة النزاعات، حيث يقوم الشخص بنقل أقوال أو أفعال الآخرين بطريقة تسيء إلى العلاقات وتزيد من الخلافات، النميمة تهدف إلى تفريق الناس وإثارة الفتن بينهما".

وقال: فيما يتعلق بـ البهتان، فقد وصفه الشيخ الجندي بأنه "الكذب على الشخص بقول أشياء لم يفعلها أو لم تصدر عنه"، مما يتسبب في تشويه سمعته وإلحاق الضرر به بشكل أكبر من الغيبة والنميمة.

وأكد الشيخ خالد الجندي على النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أنه إذا كان الشخص فعلًا على ما تقول، فقد اغتبته، وإذا لم يكن كذلك فقد بهته، لذلك، يجب أن نكون حذرين بألسنتنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: "يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا".
 

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الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الفروق بين الغيبة والنميمة الفروق بين الغيبة والنميمة والبهتان

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