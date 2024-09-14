السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الانتخابات الرئاسية في تونس، انطلاق حملات المرشحين رغم استمرار الاحتجاجات

انتخابات تونس،فيتو
انتخابات تونس،فيتو

 تنطلق في تونس اليوم السبت، حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية، وتمتد حتى يوم 4 أكتوبر المقبل، على أن يجري الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد يوم 6 من الشهر ذاته.

 

بدء حملات المرشحين  

ويتسابق 3 مرشحين في الانتخابات الرئاسية التونسية، هم العياشي زمال أمين عام حركة "عازمون"، وزهير المغزاوي أمين عام حركة "الشعب"، والرئيس الحالي قيس سعيّد.

وكانت الحملة الانتخابية التونسية في الخارج قد انطلقت، الخميس الماضي، وتستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، على أن يجري الاقتراع في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.

عدد المسجلين في الخارج للانتخابات التونسية

 ويبلغ عدد المسجلين بالخارج أكثر من 620 ألفًا بعد إضافة 300 ألف مسجل في إطار التسجيل الآلي لمن بلغوا سن 18 عامًا، بحلول يوم الاقتراع، وفق ما صرحت به عضو "هيئة الانتخابات" نجلاء العبروقي لوسائل إعلام محلية.

وسيدلي هؤلاء الناخبون، الموجودون في 48 بلدًا، بأصواتهم من خلال 363 مركز اقتراع، تضم 439 مكتب اقتراع تابعة لها.

وتنطلق الحملة الانتخابية تزامنًا مع حراك في الشارع نظمته قوى من المعارضة وناشطون في المجتمع المدني، احتجاجًا على "تدني الحريات" والمناخ العام الذي تجري فيه الانتخابات.

المحكمة الإدارية التونسية تعيد عبد اللطيف المكي إلى سباق الانتخابات الرئاسية

أبرزهم قيس السعيد والمغراوي، إعلان القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية التونسية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال تونس عبد اللطيف المكي مرشحي الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

إعادة اعتقال مرشح رئاسي في تونس بعد دقائق من إطلاق سراحه

حملة مرشح رئاسي في تونس تعلن اعتقاله لهذا السبب

استبعاد عبير موسى من انتخابات الرئاسة التونسية بقرار من المحكمة

الأكثر قراءة

أسباب تهافت المستثمرين على شراء الذهب ومفاجأة بنهاية 2024

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي

توضيح هام من الكهرباء حول اختلاف أسعار المحاسبة بالعدادات

قبل جلسة المحاكمة، الاتهامات الموجهة لأحمد حسن بسبب قضية إمام عاشور

قفزة في أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

خرق القوانين الدولية، خبير يكشف أسباب احتلال إثيوبيا بعض المطارات الصومالية

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

قبل عودتها من جديد، حكاية 4 قرارات لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

منوعات

المزيد

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

بقبلة وطوق زهور، رئيس وزراء الهند يستقبل عجل البقرة المقدسة في مقر الحكومة (فيديو)

بعد إثارتها للرعب، خبير جيولوجيا يكشف سر ظاهرة الثقوب الأرضية المنتشرة في السودان (فيديو)

دراسة حديثة: بعض الأسماك قادرة على التعلم والشعور بالألم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم السبت فى الأسواق

ارتفاع أسعار سبائك الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يسجل 750 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية كينيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حكماء المسلمين يدعو الأمة الإسلامية إلى التأسي بأخلاق النبي الكريم

هل أنتم أشدُّ حبًّا للنبي من الصحابة حتى تحتفلوا بالمولد.. الافتاء تحسم الجدل

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير

المزيد
الجريدة الرسمية