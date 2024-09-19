وداع حار للصيف.. ارتفاع بدرجات الحرارة بدءا من اليوم.. ذروة الموجة غدا الجمعة.. القاهرة تسجل 39 درجة مئوية وجنوب الصعيد 43.. وتحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة

أيام قليلة تفصلنا عن وداع فصل الصيف، حيث يبدأ فصل الخريف رسميا يوم الأحد 22 سبتمبر، وتشهد البلاد موجة حارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

ويسود طقس شديد الحرارة على أغلب الانحاء نهارا، مائلا للحرارة رطب ليلا وتكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة يوم الجمعة المقبلة.



ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اعتبارا من اليوم الخميس على أغلب الأنحاء، حيث تسجل القاهرة 37 درجة مئوية على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 39 درجة مئوية على أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض الأسبوع المقبل.



حالة الطقس اليوم



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا مائلا للحرارة رطب ليلا على اغلب الأنحاء.



الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.



الرياح والأتربة



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة الوادى الجديد وشمال الصعيد.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 27 والعظمى 36

القاهرة: المحسوسة: 37

العاصمة الإدارية: الصغرى 26 والعظمى 36

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 37

6 أكتوبر: الصغرى 26 والعظمى 37

6 أكتوبر المحسوسة: 38

بنها: الصغرى 26 والعظمى 36

بنها المحسوسة: 37

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 35

الاسكندرية: المحسوسة: 37

العلمين الجديدة: الصغرى 25 والعظمى 37

العلمين الجديدة: المحسوسة: 39

مطروح: الصغرى 25 والعظمى 28

مطروح: المحسوسة: 40

سيوة: الصغرى 26 والعظمى 41

سيوة: المحسوسة: 42

كاترين الصغرى 17 والعظمى 30

كاترين: المحسوسة: 32

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 32

بورسعيد: المحسوسة: 35

الزقازيق: الصغرى 26 والعظمى 35

الزقازيق: المحسوسة: 36

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35

الاسماعيلية: المحسوسة: 37

السويس: الصغرى 24 والعظمى 35

السويس: المحسوسة: 37

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38

شرم الشيخ: المحسوسة: 39

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38

الغردقة: المحسوسة: 40

الفيوم: الصغرى 25 والعظمى 37

الفيوم: المحسوسة: 38

بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38

بنى سويف: المحسوسة: 39

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 39

المنيا: المحسوسة: 40

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 39

اسيوط: المحسوسة: 40

سوهاج الصغرى 27 والعظمى 40

سوهاج: المحسوسة: 41

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 40

الاقصر: المحسوسة: 41

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 41

أسوان: المحسوسة: 42.

الاعتدال الخريفى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بداية فصل الخريف يوم الاحد 22 سبتمبر ويستمر لمدة ثلاثة أشهر وينتهى يوم الجمعة 20 ديسمبر المقبل

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمى الذى يؤدى إلى سقوط الأمطار الغزيرة وفى خريف هذا العام تزيد معدلات تكون السيول على المناطق الجبلية لسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد وسيناء.

كما قالت الارصاد الجوية، إن الخريف فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة الصيف إلى اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتكون الشبورة التى قد تكون كثيفة أحيانا.