الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

ارتفاع درجات الحرارة بداية من الجمعة المقبل

حالة الطقس
حالة الطقس
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل على أغلب الأنحاء، حيث تسجل القاهرة 39 درجة مئوية يوم السبت المقبل. 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 19 - 9 -2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18- 09- 2024

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس غدا الخميس، حيث يسود طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ورطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء. 

 

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة:36

درجة الحرارة الصغرى:  24

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 24

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى: 22

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 28



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

درجة الحرارة الصغرى: 24

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى:28

 

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