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آداب عين شمس تطلق دورة للإرشاد النفسي للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة التدريبية التى تنظمها كلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وزارة الأوقاف بعنوان: "الإرشاد النفسي للائمة والوعاظ".

آداب عين شمس" تطلق دورة للإرشاد النفسي للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين  رئيس الجامعة، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حنان كامل عميد الكلية، وبإشراف حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بالكلية وبحضور خالد صلاح وكيل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

في كلمتها، أكدت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على ترحيب الجامعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مشيرة إلى أن الدورة التدريبية تأتي في إطار تفعيل البروتوكول القائم بين الجانبين.

كما دعت إلى اقتراح مجالات تعاون جديدة والسعي لتنفيذها، بما يحقق التكامل العلمي والثقافي بين الجامعة ومختلف مؤسسات الدولة، بهدف الارتقاء بالوطن وتعزيز نهضته.

من جانبها رحبت حنان كامل متولى عميد الكلية بالوعاظ والأئمة واعربت عن سعادتها لاستضافة كلية الآداب دورة الإرشاد النفسي والتي يحاضر بها نخبة من أساتذة الكلية في مجال الاجتماع وعلم النفس واضافت ان هذه الدورة تستمر لمدة ثلاثة أيام وتتناول العديد من الجوانب النفسية والتوعوية والإرشادات التي يجب أن يتبعها الوعاظ والأئمة في تعاملهم مع الجمهور لإيصال الصورة الصحيحة والمعلومات السليمة

وأثنت حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على الدور الريادى لوزارة الأوقاف وعلى حرصها على تمكين الوعاظ والأئمة وتأهيلهم ليواكبوا التغييرات المجتمعية المتجددة.

ومن جانبه عبر خالد صلاح الدين وكيل وزارة مديرية أوقاف القاهرة عن سعادته بحفاوة الاستقبال والاستضافة من جانب مسؤولي كلية الآداب.

وأكد أهمية هذه الدورة التدريبية في رفع كفاءة الأئمة والواعظات إيمانًا بما يؤدونه من رسالة سامية فهم يعدوا قدوة للشباب، وأثنى وكيل مديرية أوقاف القاهرة على اهتمام الائمة والواعظات بالتزود بالعلم 
وأضاف أنه عليهم الإلمام بمختلف العلوم الدنيوية.

وقدمت منال محرم رئيس قسم اللغة العربية بالكلام المتحدثين فى افتتاح الدورة التدريبية والقت كلمة ترحيبية للائمة ان هذا الجمع هدفه تحقيق رسالة العلم وأنه لابد أن يتميز الأئمة بسلامة اللغة واستقامة الفكر  .

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية ستستمر ثلاثة أيام وستتناول موضوعات  هامة كالخصائص والسمات النفسية للداعية الناجح،طرق  الاعداد النفسى للمقبلين على الزواج، أساليب مواجهة الضغوط، أهم الفنيات والأساليب للارشاد النفسى التى ينبغى للداعية أن يلم بها فى التعامل مع الحالات المضطربة وطرق التواصل مع الجمهور بفئاته العمرية المختلفة.

 

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