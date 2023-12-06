سر تصرفات المضيفات في الطائرة

يلاحظ المسافرون في الطائرة أن المضيفات يجلسن على أيديهن أثناء عمليات الإقلاع والهبوط، فما هو السبب وراء هذا التصرف الغريب؟!

مضيفة طيران كشفت على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" عن السبب وراء وضعية الجلوس الغريبة للمضيفات خلال إقلاع وهبوط الطائرة، والتي تنطوي على جلوس المضيفات على أيديهن.

تتجولان حول مقصورة الطائرة

وأوضح مقطع الفيديو نشرته المضيفة على حسابها، والذي يحمل اسم @_hennylim_ مضيفتين تتجولان حول مقصورة الطائرة قبل أن تجلسا في المقاعد المخصصة لهما، وتضعان أيديهما تحت فخذيهما.. وأوضحت بصوت عالٍ سبب قيامهما بذلك.

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وأضافت: "لماذا يجلس طاقم الطائرة على أيديهم أثناء وجودهم في مقاعدهم المتحركة؟ هل تساءلت يومًا لماذا يجلس طاقم الطائرة بهذه الطريقة أثناء الإقلاع والهبوط؟".

وضعية الدعم

وأشارت المضيفة: "يطلق على هذه الوضعية وضعية الدعم، وتتضمن ربط حزام الأمان بشكل آمن، والجلوس في وضع مستقيم، والجلوس على اليدين وراحتي اليدين لأعلى والإبهامين مطويتين.. والأذرع مفكوكة والقدمين مسطحتين على الأرض.. والهدف هو إبقاء الجسم في وضعية صلبة حتى إذا كان هناك أي تأثير من حالة طوارئ غير مخطط لها، فإن الجسم يتضرر بشكل أقل.. وهذا يبقي حركة الجسم مقيدة بحيث تكون هناك فرصة أقل للإصابة إذا كان هناك تأثير".

كما يجب أن يكون المضيفون قادرين على مساعدة الركاب في حالة الطوارئ، لذا فإن الحفاظ على سلامتهم أمر مهم أثناء الطيران، مشيرة أيضًا إلى أن الطاقم سيقوم بمهمة أخرى أثناء الاستعداد.

"المراجعة الصامتة"

وقالت المضيفة: "خلال هذا الوقت، سيخضعون أيضًا إلى "المراجعة الصامتة" التي تؤهلهم لحالة الطوارئ عند كل إقلاع وهبوط.. وهذا يشمل التعرف على معدات الطوارئ في الموقع، وتشغيل الباب، والأوامر المعطاة وأي شيء من القرائن المرئية خارج الطائرة".

من أجل ذلك، إذا رأيت مضيفة الطيران تضع يديها تحت جسمها، فأنت تعلم أنها تتبع الإجراء الصحيح، ويمكنك أيضًا اختيار اتباع نفس وضعية الجسم للحفاظ على سلامتك، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.