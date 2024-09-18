نتائج الجولة الأولى لدوري الجمهورية للشباب مواليد 2005

دوري الجمهورية للشباب، أسدل الستار علي مباريات الجولة الأولي لمسابقة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2005 بمشاركة 20 فريقا.

ويشارك في دوري الجمهورية لأندية القسم الأول مواليد 2005، فرق الأهلي وإنبي والزمالك وبيراميدز ومودرن سبورت والنجوم وبتروجت والجونة والاتحاد السكندري وفاركو وحرس الحدود وزد وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا وسموحة وغزل المحلة والإسماعيلي والمقاولون وبروكسي.

نتائج الجولة الافتتاحية لدوري الجمهورية للشباب مواليد 2005

فوز الاهلى علي انبى 2-1

فوز الزمالك علي حرس الحدود 3-0

فوز زد علي طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1

فوز القناة علي الاسماعيلى 3-1

فوز بيراميدزعلي غزل المحلة 2-1

فوز الاتحاد علي فاركو 3-1

فوز سيراميكا كليوباترا علي سموحة 1-0

فوز الجونة علي بتروجيت 2-1

فوز بروكسي علي المقاولون 1-0

فوز مودرن سبورت علي النجوم بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1

نظام بطولات دوري الجمهورية مواليد 2005- 2007

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام بطولات دوري الجمهورية للناشئين والشباب القسم الأول لمواليد 2005 و2007 و2008 و2009 و2010 استعدادا للموسم الجديد 2024-2025.

يتم تنظيم بطولتي الجمهورية للشباب مواليد 2005- 2007 من مرحلتين كالآتي:-

المرحلة الأولى:

تنظیم دوري من دور واحد لـ ۲۰ فريقا بإجمالي (۱۹) جولة

المرحلة الثانية:

الأندية أصحاب المراكز العشر الأوائل يتم تنظيم دوري من دور واحد باجمالي عدد (۹) جولات لتحديد بطل المسابقة وتحديد الترتيب من الأول إلى العاشر الأندية أصحاب المراكز من الحادى عشر إلى العشرين يتم تنظيم دوري من دور واحد بإجمالي عدد (۹) جولات لتحديد ترتيب الفرق من المركز الحادي عشر إلى المركز العشرين وتحديد الفرق الهابطة الى دورى المحترفين المواليد ۲۰۰۵-۲۰۰۷ الموسم القادم.

وتنتقل الفرق إلى المرحلة الثانية بنفس رصيد النقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى

وبنفس حالات الإنذار والطرد.

نظام بطولات الجمهورية ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

ويتم تنظيم بطولات الناشئين والشباب المواليد ۲۰۱۰۰۲۰۰۹۰۲۰۰۸ دوري من دورين لكل مرحلة سنية. في حالة انتهاء المباريات بالتعادل يتم الاحتكام الى ركلات الجزاء الترجيحية والفريق الفائز يحصل على نقطة إضافية.

الترتيب العام للفرق في دوري الجمهورية

ويتم ترتيب الفرق تنازليا بناء على عدد النقاط التي حققها كل فريق، بحيث يتصدر المسابقة الفريق صاحب أعلى عدد من النقاط.

تحديد بطل المسابقة والترتيب ومراكز الصعود والهبوط

بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للفرق تنازليًا على النحو التالي:-

النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهما لتحديد الفريق الفائز.

في حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط يطبق. الآتي:- بين الفرق المتساوية، مبارياتهم معا معا وكان الدوري بـ يتم عمل. جدول فيما بينهم لتحديد الترتيب.

النادي الحاصل على أكبر عدد من الفريقين أو أكثر في النقاط في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر في النقاط يُطبق نظام فارق الأهداف في جدول ترتيب النقاط.