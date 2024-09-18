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رياضة

من دور واحد، أندية الدوري توافق على موسم استثنائي في الدوري الممتاز

رابطة الأندية المحترفة،
رابطة الأندية المحترفة، فيتو

أسفر اجتماع رابطة الأندية مع رؤساء أندية الدوري الممتاز، عن الاتفاق بين الطرفين على تطبيق نظام استثنائي في مسابقة الدوري في الموسم الجديد، من أجل تفادي الأزمات التي عاشتها الكرة المصرية في المواسم الثلاث الأخيرة.

 

شكل الدوري في الموسم الجديد

ووفقا لمصدر داخل رابطة الأندية، وبعد الاجتماع الذي تم عقده مع ممثلي أندية الدوري المصري اليوم، تم الاستقرار على إقامة بطولة الدوري بالموسم الجديد بشكل استثنائي.

وتابع المصدر في تصريحات لـ "فيتو": "سيقام الدوري من دور واحد، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، الأولى تضمن أول 10 مراكز والثانية تضمن الأندية من المركز الـ 11 إلى الـ 18.

درع الدوري الممتاز، فيتو

تفاصيل الدوري في الموسم الجديد

وقامت رابطة الأندية بمناقشة البند الأول وهو شرح الضغوط التي تعاني منها الرابطة وأنه يجب إقامة دوري استثنائي، وهناك موافقة من أغلبية الأندية.

أشاد مسئولو النادي الأهلي بتعاقد رابطة الأندية المحترفة مع شركة ألمانية لتنظيم مسابقة الدوري في الموسم الجديد 2024 - 2025.

وكشف مصدر مسئول في رابطة الأندية أن مسئولي الأهلي أشادوا بالتعاقد مع الشركة الألمانية ووصفوها بالخطوة الرائعة وأنها تعد تحرك حقيقي من قبل الرابطة للإصلاح، وإعادة الإنضباط للدوري المصري 

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة خلال اجتماعها الأربعاء مع رؤساء الأندية الذي يجرى حاليًا عن تعاقدها مع الشركة الألمانية التي تنظم بطولات الويفا والدوري الألماني والإماراتي والتركي. على أن تبدأ عملها مع الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد

اجتماع الرابطة مع أندية الدوري الممتاز

وعقد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مسئولي أندية الدوري الممتاز، من أجل تحديد شكل المسابقة في الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية صور تجهيزات المقر لاستضافة ممثلي أندية الدوري حيث وصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، لمقر الرابطة.


الموعد المبدئي لانطلاق مسابقة الدوري

ومن المنتظر أن تبدأ مسابقة الدوري الممتاز بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وينتهي مع بداية شهر يونيو 2025، على أن يصدر قرار بمنع تأجيل المباريات بشكل نهائي.

وتسعى رابطة الأندية لإيجاد الوسيلة والشكل الأفضل والذي يسمح بختام المسابقة في المواعيد الدولية التي تلتزم بها معظم دوريات العالم، وأيضا فتح المجال أمام المنتخب للاستعداد بشكل كاف  للمشاركة في البطولات والمباريات الهامة.

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