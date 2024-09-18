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ثقافة وفنون

فركش تيتا زوزو، إسعاد يونس تحتفي بانتهاء تصوير المسلسل وتتذكر المنتج الراحل تامر فتحي

إسعاد يونس، فيتو
إسعاد يونس، فيتو

نشرت الفنانة إسعاد يونس صورة جماعية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للمشاركين في مسلسلها الجديد تيتا زوزو.

وعلقت  إسعاد يونس قائلة: “صورة الفركش لأجمل فريق عمل في الدنيا لمسلسل تيتا زوزو”.

وتذكرت إسعاد يونس المنتج الراحل تامر فتحي وقالت “لو دققتوا النظر حتلاقوا تامر فتحي واقف وسطنا بيني وبين شيرين عادل، رسالة بنقول فيها كلنا اننا أتممنا ما بدأ دون تقاعس ثانية واحدة لأن روحه كانت حاضرة طول الوقت”.

وتابعت قائلة “ والشكر للأستاذة شيرين وفريق عمله الشاطر المخلص، نسألكم الفاتحة له ولكل ضحايانا في الحادث المؤلم”.

موعد عرض مسلسل تيتا زوزو على منصة watch It

وكشفت المخرجة شيرين عادل عن موعد انطلاق مسلسل تيتا زوزو على منصة watch It حيث كتبت عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام “استنونا في تيتا زوزو يوم ٢٠ سبتمبر  علي واتشيت.. هانستنى رأيكم”. 

وتجسد إسعاد يونس خلال أحداث العمل شخصية إحدى القيادات في وزارة الزراعة، وتمر عائلة "تيتا زوزو" بمشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

مسلسل تيتا زوزو

 ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.

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