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ثقافة وفنون

قبل طرحها الليلة، كلمات أغنية حمزة نمرة الجديدة

حمزة نمرة، فيتو
حمزة نمرة، فيتو

يستعد الفنان حمزة نمرة لطرح أغنيته الجديدة “استنوا شوية” مساء اليوم الأربعاء علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

أغنية حمزة نمرة الجديدة 

ويتعاون حمزة نمرة في أغنيته الجديدة “استنوا شوية” مع الشاعر فلبينو أحمد وهذا يعد التعاون الأول بينهما.

وتقول كلمات أغنية حمزة نمرة الجديدة “كلها أحضان مطارات وفي حياة بعضنا فترات في الطريق مواعيد فراقنا من زمان متحددة وادفع نص عمري وترجع تاني ضهري وتفضل بس جنبي لايمها يا فراق”.

غنية حمزة نمرة الجديدة 

وكان الشاعر الغنائي فلبينو أحمد،  كشف كواليس تحضيرات أغنية حمزة نمرة الجديدة  استنوا شوية قبل طرحها اليوم.

قال فلبينو أحمد في تصريح خاص لـ فيتو: "اشتغلنا علي الأغنية لمدة 4 أشهور، كنا بنحاول وبنجرب كلمات علي الألحان، ولكنه فنان جميل كان فكرني همل وهزهق وانا كنت معتقد أنه هيزهق بسبب التغيير الكتير مني لأن الموضوع جديد عليا وأول مرة أكتب بالطريقة دي لأني بحترم رؤية حمزة وأفكاره وبحترم اللي بيقدمه للجمهور ". 

وتابع فلبينو: “وحاولت أعمل مع  حمزة الجديد عليا وهو أني أعمل أغنية حاستها أنا وهو  وندور علي رؤية  توصف تفاصيل صغيرة بيحسها الناس لذلك استقرينا علي أغنية استنوا شوية وكانت بالنسبة لي تحدي”.

 

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حمزة نمرة أغنية حمزة نمرة الفنان حمزة نمرة أغنية استنوا شوية

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