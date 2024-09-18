الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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حوادث

السيطرة علي حريق بمكتبة ببنها

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق محدود شب في مكتبة بمنطقة بنها بالقليوبية دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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السيطرة علي حريق ببنها 

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق محدود في مكتبة بمنطقة العلوم في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق، وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق

 

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