دوري أبطال أوروبا، مدرب موناكو يكشف خطته لإيقاف لامين يامال

دوري أبطال أوروبا، تحدث أدي هوتر المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي، عن خطته لمواجهة برشلونة الإسباني غدا الخميس، على ملعب "لويس الثاني"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أدي هوتر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بشأن فوزنا بالمباراة الودية على برشلونة بثلاثية، فلا يمكننا مقارنة كل المُباريات، منذ هذه الهزيمة، حققوا بداية رائعة في الليجا حيث حققوا 5 انتصارات وسجلوا بمعدل ثلاثة أهداف تقريبًا في المباراة الواحدة وهو أمر ضخم، عندما لعبنا معهم، كانوا يفتقدون العديد من اللاعبين وكذلك نحن، هم في شكل مختلف تماما، منذ تلك المباراة، تمكن فليك من تأسيس طريقته في اللعب لكننا أيضًا حققنا بداية رائعة، وسنكون مستعدين لهذه المُباراة الكبيرة مساء الغد".

وأوضح هوتر: "فليك يعمل على تحسين طريقة لعبه مع فرقه كثيرًا، أنا أقدر عمله حقًا ولكننا ما زلنا نثق بنا لأننا حققنا أيضًا بداية رائعة للموسم، بالنسبة لي، هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في دوري أبطال أوروبا، وسيكون يومًا خاصًا، النادي بأكمله متحمس للغاية وسعيد لكوني جزءًا من دوري أبطال أوروبا".

وحول قدرة موناكو على إيقاف لامين يامال أجاب قائلًا: "علينا أن نفعل ذلك كفريق، سيتعين على الفريق إظهار الكثير من الشجاعة، حتى لو أخرجنا لامين يامال من المباراة، هناك العديد من الأسماء خلفه، علينا أن ندافع كفريق وهذا ما سنفعله".

وأفاد: "لا يمكننا المقارنة مع برشلونة قبل ستة أسابيع، غدا نريد أن نقدم أنفسنا في أفضل صورة لدينا، أتمنى أن يكون الملعب جاهزًا لمشاهدة مباراة رائعة، يجب أن يكون على مستوى ملاعب دوري أبطال أوروبا".

فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة موناكو في دوري أبطال أوروبا

فيما أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لفربق برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن قائمة البلوجرانا، التي ستخوض مواجهة موناكو الفرنسي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفا على موناكو بملعب لويس الثاني معقل الأخير، في تمام الساعة العاشرة مساءً من غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

قائمة برشلونة لمباراة موناكو وعودة أنسو فاتي

وشهدت قائمة البلوجرانا عودة أنسو فاتي، بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في بداية فترة الإعداد.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينيا، أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، إريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجز، أندرياس كوينكا.

خط الوسط: بيدري، بابلو توري، مارك كاسادو، جييرمو فرنانديز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، باو فيكتور، لامين يامال، رافينها، توني فرناندي، أنسو فاتي.