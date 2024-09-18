فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة موناكو في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لفربق برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن قائمة البلوجرانا، التي ستخوض مواجهة موناكو الفرنسي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفا على موناكو بملعب لويس الثاني معقل الأخير، في تمام الساعة العاشرة مساءً من غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

قائمة برشلونة لمباراة موناكو وعودة أنسو فاتي

وشهدت قائمة البلوجرانا عودة أنسو فاتي، بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في بداية فترة الإعداد.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينيا، أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، إريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجز، أندرياس كوينكا.

خط الوسط: بيدري، بابلو توري، مارك كاسادو، جييرمو فرنانديز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، باو فيكتور، لامين يامال، رافينها، توني فرناندي، أنسو فاتي.