الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طوارئ بالمترو قبل بداية العام الدراسى الجديد

مترو
مترو
ads

مترو الأنفاق، أعلنت شركات المترو الطوارئ على كافة الخطوط قبل بداية العام الدراسى الجديد، وذلك لتقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة بما يساهم فى رفع مستوى الخدمة 

وتابعت إدارة مترو الأنفاق انتظام حركة القطارات على كافة المحطات مع اقتراب بداية العام الدراسى. 

وعقد المهندس على فضالى العضو المنتدب للشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق، اجتماعا بقيادات المترو لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسى 

وتابع المهندس خالد صبرة رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق حركة تشغيل المترو، والتأكيد على اتخاذ  الإجراءات لمواجهة الأعطال وسرعة التعامل معها ان وجدت 

وشدد صبرة على أهمية متابعة الركاب وكثافات المحطات لسرعة التدخل لتشغيل قطارات إضافية حال وجود كثافة بأي من المحطات.

من ناحية اخرى بلغت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الـ24 ساعة الماضية 2 مليون و100 ألف راكب على الخطين الأول والثانى من خطوط المترو.

وجاء الخط الأول المرج - حلوان بمليون و100 ألف راكب، والخط الثاني شبرا - المنيب بـ مليون راكب.

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق: إن المترو يعمل على تقديم أفضل خدمة للراكب سواء ارتفعت أعداد الركاب أو انخفضت، وأنه بالرغم من التراجع الكبير فى أعداد الركاب إلا أن المترو يعمل بكامل طاقته لتقديم أفضل خدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المهندس على فضالى حركة تشغيل المترو حركة القطارات بداية العام الدراسي انتظام حركة القطارات

مواد متعلقة

استعدادات السكك الحديدية لعيد الأضحى.. قطارات إضافية على كافة الخطوط.. زيادة منافذ بيع التذاكر.. وكامل الوزير يكلف بالتفتيش المفاجئ في كل المحطات

آمنة: تشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل محافظة للتعامل مع الطوارئ خلال العيد

كامل الوزير: مصر حققت طفرة في تطوير البنية التحتية بمختلف قطاعات النقل

وزيرة الهجرة تستمع إلى رؤية المستثمرين المصريين في الصين وخريطة مشروعاتهم

بعد استقالة الحكومة، هل يستمر الملا وزيرا للبترول في التشكيل الجديد؟

كشف حساب وزير التموين.. أخفق في مواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تحريك سعر رغيف الخبز يغضب المصريين.. وإضافة المواليد «أبرز المطالب»

لحجاج بيت الله، أهم 20 سؤال لازم تعرف إجابتهم قبل مناسك الحج؟

أحمد ماهر: أحلم بتجسيد «الحسين».. ولست شيعيًا وأحب الصوفية.. وأحمد مظهر أستاذي.. وتجربة مسرح مصر فاشلة ( حوار )

الأكثر قراءة

حقيقة رفع سعر الخبز السياحى والمدعم بعد زيادة أنبوبة الغاز

مع توقعات رفع قيمة الجنيه، خبير اقتصادي يطلق تحذيرًا بشأن أسعار السلع

الأمير محمد بن سلمان يحسم في خطاب ملكى موقف السعودية من التطبيع

ارتفاع سعر الدولار فى البنك المركزى بختام تعاملات اليوم

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بالتعيينات الجديدة لمحافظ البنك المركزي

مصدر في "الوادا" يفجر مفاجأة بشأن قرار الاستئناف بأزمة رمضان صبحي

العام المقبل سيكون الطلب إلكتروني، مفاجأة من عبد اللطيف بعد أزمة تأشيرة الوزير للتحويل بين المدارس

تعرف على الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي خلفا لـ إيهاب جلال

منوعات

المزيد

تعيين ملكة جمال تركيا طبيبة لبلدة نائية

مستلزمات المدارس، أسعار الكراسات بمكتبات النزهة الجديدة (فيديو وصور)

العثور على 25 كيلو زبدة تعود للقرن الـ 16 فى أيرلندا طعمها كما هو

تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن أسباب ارتفاع غازات الاحتباس الحراري بسرعة في الغلاف الجوي

المزيد

خدمات

المزيد

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

بعد تبرؤها من صلاح الدين التيجاني.. 5 شروط رئيسية للبقاء مع الطريقة التيجانية الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أنس بن مالك "خادم النبي، وآخر من توفي من الصحابة"

عندما هتف الرازي: "اللهم إيمانا كإيمان عجائز نيسابور"

تفسير رؤية النجار في المنام وعلاقتها بالرياء والنفاق

المزيد
الجريدة الرسمية