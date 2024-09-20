هل أسلم أولاد حمالة الحطب وكيف كانت نهايتها؟

كلنا يعرف مصير حمالة الحطب، وكيف كانت نهايتها، إلا أن قليلين جدا من يعرفون كيف ماتت حمالة الحطب، وما هو عدد أولاد حمالة الحطب، وهل أسلموا جميعا أم كان مصيرهم كمصير حمالة الحطب وزوجها؟، ولا يدرون شيئا عن قصة أكل الأسد لأحد أبناء حمالة الحطب بعدما بشره النبي بذلك فإلي التفاصيل:

زوجة أبي لهب

هي أروى بنت حرب بن أمية تكنى بأم جميل بنت حرب، أمها فاختة بنت عامر بن معتب الثقفي، وأخت أبي سفيان بن حرب، ولقد كانت من أشد المعادين للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، إذ كانت أم جميل ابنة حرب الذي كان زعيما كبيرا في قبيلة قريش، وهذا ما أعطاها مكانة بارزة في قبيلتها.

كانت زوجة أبي لهب من أوائل من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالسب والإيذاء، وقد سماها القرآن الكريم حمالة الحطب، كما كانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، وسببا في عذابه في نار جهنم.



معاداة حمالة الحطب للنبي

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: (لما نزل قوله تعالى: { وأنذر عشيرتك الأقربين }(الشعراء:214)، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، فجعل ينادي، يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما الأمر؟، فجاء أبو لهب وقريش، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟، قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا!!، قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا، فأنزل الله في الرد عليه: { تبت يدا أبي لهب وتب * ما أغنى عنه ماله وما كسب * سيصلى نارا ذات لهب * وامرأته حمالة الحطب * في جيدها حبل من مسد }( المسد: 1: 5 ) ) رواه مسلم.



منذ ذلك الحين زاد إصرارها على إيذاء النبي بالكثير من الطرق نذكر منها:

1- أطلقت اسم "مذمما" على النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ ليكون عكس كلمة "محمدا" من باب الذم والقدح.



2- صاغت بعض الأشعار التي هجت فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فكانت تقول: "مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا".



3- كان شغلها الشاغل صرف الناس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكانت تمارس أسوأ الأساليب لتردهم عن الدعوة، كما كانت تدخل مجالس الرجال دون حياء لتكذيب النبي -صلى الله عليه وسلم- وشتمه. كانت تنتهز الفرص للاستهزاء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فعندما انقطع الوحي عن النبي فترة ذهبت لتتشفى وتقول: (يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين -أو ثلاثة)؛فنزل قوله -تعالى- في سورة الضحى: (ما ودعك ربك وما قلى).

4- أصرت على ابنيها عتبة وعتيبة ليطلقا بنات النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ فقد كان عتيبة متزوجا من ابنة النبي أم كلثوم -رضي الله عنها-، أما عتبة فقد كان متزوجا من رقية -رضي الله عنها-.



5- كانت أم جميل ترمي في طريق النبي محمد الشوك، والنار وتسبه، فلما اشتد الأذى منها ومن زوجها أبو لهب على النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ أنزل الله -عز وجل- فيهما سورة المسد؛ تخبرهما بأن لعنة الله قد حلت عليهما، وبأن مصيرهما هو جهنم.



وعندما سمعت هذه الآيات القرآنية غضبت غضبا شديدا، وذهبت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لتشتمه، وقد كان أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- مع النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فلما وصلت أعمى الله بصرها عن النبي، فلم تر إلا أبا بكر الصديق؛ فقالت له: (يا أبا بكر! هجانا صاحبك، فقال أبو بكر: لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به، فقالت: إنك لمصدق، فلما ولت قال أبو بكر: ما رأتك؟ فقال النبي: لا، ما زال ملك يسترني حتى ولت).





سبب تسميتها حمالة الحطب



يقال إنها تبرعت بعقد ذهب في جيدها من أجل إيذاء النبي فأبدلها الله حبلا من مسد،





نهاية حمالة الحطب وزوجها

تعددت الروايات حول نهاية أبي لهب وزوجته، فقيل إن أبا لهب مات بعد واقعة بدر حيث أصيب بمرض خبيث؛ يعرف بالعدسة ويقال بالطاعون، فلما مات خاف ابناه العدوى، فتركاه دون دفن حتى أنتن في بيته وصعدت منه رائحة كريهة، حتى لامهما الناس على ذلك؛ فما كان منهما إلا أن غسلاه بالماء قذفا من بعيد، ثم احتملاه على جدار ودفناه رميا بالحجارة دون أن يقربه أحد.

أما زوجته أم جميل، فقد قضي أجلها أثناء جلوسها على صخرة، وكان في عنقها قلادة كانت قد توعدت بإنفاقها في معاداة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأخذها الله -عز وجل- دون نيل مرادها.

أولاد حمالة الحطب ومن أسلم منهم

تزوجت أم جميل أو حمالة الحطب كما سماها القرآن الكريم من أبي لهب وهو عم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنجبت منه ستة أبناء وهم: عتبة، عتيبة، ومعتب، والدرة، والعزى، وخالدة.. وقد أسلموا جميعا بعد فتح مكة ما عدا عتيبة الذي قتله الأسد بالزرقا كافرا.وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على عتبة بن أبي لهب، فقال: " اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك " فافترسه الأسد بالزرقاء من أرض الشأم. رواه الحاكم.

وجاء في سبل الهدى والرشاد للصالحي ذكر إسلام عتبة ومعتب ابني أبي لهب رضي الله عنهما، روى ابن سعد عن ابن عباس عن أبيه رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح قال لي: أين ابنا أخيك عتبة ومعتب ابنا أبي لهب؛ لا أراهما ؟ قلت: تنحيا فيمن تنحى من مشركي قريش، قال: ائتني بهما فركبت إليهما بعرنة فاتيت بهما، فدعاهما إلى الإسلام فأسلما وبايعا، وهما ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وأصيبت عين معتب يومئذ.