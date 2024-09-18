تحرير 57 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة بسوهاج

شن مجلس مدينة ساقلتة برئاسة خالد محسب رئيس المدينة حملة مكبرة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والمرافق والإشغالات والطب البيطرى على المحلات التجارية والهيبرات ومراكز بيع المواد الغذائية لضبط المخالفات الضارة.

الحملة تحرر 57 محضرا وتعدم 35 كيلو متنوع الخواص

تمكنت الحملة من تحرير 57 محضرا لعدد من المحال التجارية المخالفة للسلامة المهنية والإصلاحية وعدم الإعلان، بالإضافة إلى إعدام 35 كيلو متنوع الخواص.

ضمت الحملة موظفى حماية المستهلك والمتابعة والتفتيش والإشغالات والبيئة والأزمات والطرق والإيرادات والتموين والصحة والطب البيطري ومكتب العمل وشرطة ساقلته.

الحملة فى إطار تعليمات محافظ سوهاج

وتأتى تلك الحملات فى إطار تعليمات وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التموين والطب البيطرى وتنفيذا لتعليمات اللواء عبد الفتاح سراج المحافظ من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

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