حبس الراقصة ليلي بتهمة نشر فيديو خادش للحياء
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس الراقصة والتيك توكر الشهيرة ليلى، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، بعد القبض عليها داخل ملهى ليلي "كباريه" في الدقي فجر اليوم الأربعاء، بقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء وإثارة الغرائز بهدف جمع الأرباح وزيادة المشاهدات.
ضبط الراقصة ليلي بتهمة خدش الحياء
رصدت تحريات ادارة مكافحة جرائم الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية قيام الراقصة والتيك توكر ليلى ببث مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية وتطبيق تيك توك تتضمن ارتدائها ملابس شبه عارية وبدل رقص غير مطابقة للمواصفات.
وتم رصد عدد من مقاطع الفيديو لها اثناء الرقص في الساحل الشمالي دون ملابس داخلية أسفل بدلة الرقص كما ينص قانون المصنفات.
وأشارت التحريات إلى قيام الراقصة ليلى بالتحريض على الفسق والفجور من خلال بث مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، تستعرض فيها أجزاء حساسة من جسدها، على السوشيال ميديا والاساءة لقيم المجتمع المصري.
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