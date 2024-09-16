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حوادث

"كنزي".. تركتها في المنزل فسقطت من السابع أمام عينها بالجيزة

اسعاف
اسعاف

وقفت تنتظر والدتها في الشرفة لحين عودتها من السوق، وعندما وصلت الأم سقطت الطفلة أمامها جثة هامدة من  الطابق السابع.

واستمعت نيابة الجيزة لأقوال الأم التي كشفت أنها أغلقت باب الشقة على نجلتها كنزي. ر” 5 أعوام وهي نائمة، وذهبت للتسوق، وخلال عودتها رأت نجلتها في الشرفة، وخلال محاولة الطفلة استقبالها، سقطت أمامها في الشارع من الطابق السابع.

 

كشفت التحقيقات أن الأم تركت طفلتها نائمة في المنزل، وخرجت لشراء بعض الاحتياجات، واستيقظت الطفلة ووقفت في الشرفة تنتظر والدتها، وحال مشاهدتها والتفاعل معها اختل توازنها وسقطت من الطابق السابع جثة هامدة في الحال أمام عين والدتها.

 

بلاغ بسقوط طفلة 

كانت البداية بإخطار تلقاه رئيس قطاع أمن غرب الجيزة، فيه ما يفيد بوفاة طفلة سقطت من الطابق السابع، وثبت المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث الجيزة، من الواقعة وأن الطفلة تدعى “كنزي. ر”، 5 أعوام.

 

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