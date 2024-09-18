جامعة طنطا تشهد مؤتمر حوكمة مخرجات أبحاث العلوم الأساسية والتنمية المستدامة

افتتح اليوم الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا مؤتمر كلية العلوم لطلاب الدراسات العليا الثالث تحت عنوان " حوكمة مخرجات أبحاث العلوم الأساسية والتطبيقية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة "

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور حاتم امين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عبير علم الدين عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر، والدكتور أمجد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور علاء مسعود مقرر المؤتمر والدكتور محمد عاطف نوير نقيب العلميين بوسط الدلتا، والدكتور صلاح النادي القائم بأعمال نقيب المهن العلمية، والدكتورة عزة عثمان عميد كلية العلوم بجامعة المنصورة سابقا ومستشار جامعة المنصورة للتصنيف الدولي، والدكتور حسن عزازي رئيس قسم الكمياء الحيوية بالجامعة الأمريكية.

وخلال الافتتاح أكد الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا تسعى إلى تطوير منظومات البحث العلمي وتوجيه مخرجاته لخدمة أهداف التنمية المستدامة من خلال أطر مؤسسية متكاملة وببنية مادية وبشرية فائقة القدرات، مشيرا إلى أن كلية العلوم التي تذخر بكتيبة من العلماء المتميزين على مدار تاريخها تسهم في تحقيق جامعة طنطا لرسالتها وأهدافها ارتكازا على خطة استراتيجية ومستهدفات للإنجاز والتطوير المستدام برؤى واقعية وفكر سباق، وتتكامل تلك الرؤية المؤسسية مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه اوضح الدكتور حاتم امين أن كلية العلوم تتميز بأنها لا تقتصر في كافة أوجه الدعم لطلابها وخريجيها ولكل طالب علم، مشيرا أن المؤتمر اليوم يتميز بتوجيهه لطلاب الدراسات العليا بكليات العلوم الرائدة في مجال البحث العلمي ولا يخلو أي تصنيف من باحثيها متمنيا ان يخرج المؤتمر بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق.

واشارت الدكتورة عبير علم الدين خلال ترحيبها بالحضور أن المؤتمر يعد فرصه ثمينة لدعم ابنائنا الباحثين للانخراط في النشر العلمي وان كلية العلوم لا يقتصر دورها على تقديم المادة العلمية فقط، ولكن لها دور كبير في توجيه الأبحاث لخدمة الأهداف الوطنية في التنمية المستدامة والاستخدام الامثل لكافة الموارد المتاحة. وإيجاد حلول لكافة المشكلات فالمجتمع سواء في الجوانب التعليمية والبيئية والصحية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يناقش 150 ورقة بحثية في 6 جلسات رئيسية، تتناول الاتجاهات الحديثة في الرياضيات والإحصاء وعلوم الحاسب، والفيزياء والطاقة المتجددة، والكيمياء وتطبيقاتها الصناعية والبيئية والعلاجية، والجيولوجيا والجيوفيزياء، والنبات والميكروبيولوجي وتطبيقاتهم في استكشاف الأدوية من الكائنات الدقيقة والمعالجة الحيوية وإنتاج الوقود الحيوي، والتكنولوجيا الحيوية وتطبيقات البيئة الحيوانية والمنتجات البحرية الطبيعية واكتشاف الأدوية، وتكنولوجيا النانو في العلوم.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عددا من التكريمات شملت الدكتور إبراهيم سالم القائم بأعمال رئيس الجامعة الاسبق ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الاسبق، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الاسبق وعميد كلية العلوم الاسبق، والدكتور محمد لبيب سالم مدير مركز التميز لأبحاث السرطان وعضو مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم ورئيس قسم الحيوان الاسبق، والدكتور صلاح النادي القائم بأعمال نقيب المهن العلمية، والدكتور قدري زكريا مدير مركز الخدمة العامة بكلية العلوم، ورعاة المؤتمر مصانع شركه كفر الزيات للمبيدات واورجانك للتكنولوجيا الحيوية، وشركة الأندلس للإنشاءات.

كما تم اعلان جوائز التميز في الاقسام العلمية حيث حصد المركز الأول قسم الكيمياء تسلمها الدكتور عبد الله خضر، والمركز الثاني قسم الحيوان وتسلمتها الدكتورة عبير علم الدين، والمركز الثالث قسم النبات وتسلمتها الدكتورة ايمان عبد الظاهر.