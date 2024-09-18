بدء التحقيق مع الراقصة ليلى بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

تمثل الراقصة والتيك توكر الشهيرة ليلى بعد قليل أمام النيابة العامة بالجيزة ، لمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها عقب إلقاء مباحث الآداب القبض عليها داخل ملهى ليلي "كباريه" في الدقي فجر اليوم الأربعاء، ومواجهتها بتحريات مباحث مكافحة جرائم الآداب بقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء، وإثارة الغرائز بهدف جمع الأرباح وزيادة المشاهدات.



ضبط الراقصة ليلي بتهمة خدش الحياء

رصدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية قيام الراقصة والتيك توكر ليلى ببث مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية وتطبيق تيك توك تتضمن ارتدائها ملابس شبه عارية وبدل رقص غير مطابقة للمواصفات.

وتم رصد عدد من مقاطع الفيديو لها أثناء الرقص في الساحل الشمالي دون ملابس داخلية أسفل بدلة الرقص كما ينص قانون المصنفات.

وأشارت التحريات إلى قيام الراقصة ليلى بالتحريض على الفسق والفجور من خلال بث مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، تستعرض فيها أجزاء حساسة من جسدها، على السوشيال ميديا والإساءة لقيم المجتمع المصري.