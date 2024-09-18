الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بدء التحقيق مع الراقصة ليلى بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تمثل الراقصة والتيك توكر الشهيرة ليلى بعد قليل أمام النيابة العامة بالجيزة ، لمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها عقب إلقاء مباحث الآداب القبض عليها داخل ملهى ليلي "كباريه" في الدقي فجر اليوم الأربعاء، ومواجهتها بتحريات مباحث مكافحة جرائم الآداب بقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء، وإثارة الغرائز بهدف جمع الأرباح وزيادة المشاهدات.


ضبط الراقصة ليلي بتهمة خدش الحياء 

 

رصدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية قيام الراقصة والتيك توكر ليلى ببث مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية وتطبيق تيك توك تتضمن ارتدائها ملابس شبه عارية وبدل رقص غير مطابقة للمواصفات.

 

وتم رصد عدد من مقاطع الفيديو لها أثناء الرقص في الساحل الشمالي دون ملابس داخلية أسفل بدلة الرقص كما ينص قانون المصنفات.

وأشارت التحريات إلى قيام الراقصة ليلى بالتحريض على الفسق والفجور من خلال بث مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، تستعرض فيها أجزاء حساسة من جسدها، على السوشيال ميديا والإساءة لقيم المجتمع المصري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النيابة العامة مكافحة جرائم الآداب ادارة مكافحة جرائم التحريض على الفسق والفجور السوشيال ميديا وزارة الداخلية

مواد متعلقة

"كنزي".. تركتها في المنزل فسقطت من السابع أمام عينها بالجيزة

الأكثر قراءة

مع توقعات رفع قيمة الجنيه، خبير اقتصادي يطلق تحذيرًا بشأن أسعار السلع

ارتفاع سعر الدولار فى البنك المركزى بختام تعاملات اليوم

مصدر في "الوادا" يفجر مفاجأة بشأن قرار الاستئناف بأزمة رمضان صبحي

أول تعليق من الأهلي على إسناد تنظيم الدوري الجديد لشركة ألمانية

الأهلي والزمالك يضعان شرطا للموافقة على تطبيق موسم استثنائي بالدوري الممتاز

تعرف على الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي خلفا لـ إيهاب جلال

بعد زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز، تعرف على موعد انعقاد لجنة تسعير البنزين والسولار

الشيخ صلاح التيجاني: خديجة تُعالج نفسيا وبيني وبينها القضاء

ads

منوعات

المزيد

مستلزمات المدارس، أسعار الكراسات بمكتبات النزهة الجديدة (فيديو وصور)

العثور على 25 كيلو زبدة تعود للقرن الـ 16 فى أيرلندا طعمها كما هو

تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن أسباب ارتفاع غازات الاحتباس الحراري بسرعة في الغلاف الجوي

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

هاري كين على القمة.. ترتيب الهدافين الإنجليز في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عندما هتف الرازي: "اللهم إيمانا كإيمان عجائز نيسابور"

تفسير رؤية النجار في المنام وعلاقتها بالرياء والنفاق

“وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا” عنوان خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية