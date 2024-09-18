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النقل تصدر أحكام تراخيص معاهد وأطقم يخوت النزهة

وزير النقل والصناعة
وزير النقل والصناعة كامل الوزير، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 203 (تابع)، الصادر في 16 سبتمبر 2024، قرار وزارة النقل رقم 509 لسنة 2024، بشأن إصدار أحكام تراخيص معاهد وأطقم يخوت النزهة حمولة 300 طن فأقل.
وجاء في نص قرار وزارة النقل: المادة الأولى "يعمل بالأحكام المرافقة لهذا القرار في شأن تنظيم تراخيص معاهد تدريب أفراد الطاقم، وتراخيص مزاولة المهنة للبحارة العاملين على يخوت النزهة حمولة 300 طن فأقل العاملة داخل المياه الإقليمية المصرية أو داخل الموانئ".


وأشارت وزارة النقل في قرارها إلى أنه "على معاهد تدريب أفراد الطاقم العاملين على يخوت النزهة حمولة 300 طن فأقل القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به".

 


 

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