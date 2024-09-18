مصرع جزار علي يد صاحب محل كشري بسبب خلافات الجيرة بالهرم

تجري نيابة الجيزة تحقيقا في مصرع صاحب محل جزارة على يد صاحب محل كشري في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم.

وتبين من التحقيقات أن المشاجرة بين طرف أول “بدر ف ع” يبلغ من العمر 30 سنة (جزار) (متوفی) إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وشقيقه “إسلام ف ع”، يبلغ من العمر 45 سنة، جزار (مصاب)، و"محمد ع د"، يبلغ من العمر 42 سنة، يعمل بمحل الجزارة الخاص بالأول والثاني، مصاب بجرح قطعي بالرأس من الخلف.

وطرف ثان “محمد ا ع”، وشقيقه “محمود ا ا”، أصحاب محل كشري، بسبب خلافات الجيرة.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل صاحب محل الجزارة وإصابة شقيقه بإصابات خطيرة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات

مصرع جزار خلافات الجيرة



تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي إخطارًا من رئيس قطاع غرب، العميد عمرو حجازي، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة.

على الفور انتقل رئيس مباحث الهرم المقدم مصطفى الدكر والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وتم اقتيادهما لقسم الشرطة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.