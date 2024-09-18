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ثقافة وفنون

إجمالي إيرادات فيلم عاشق للفنان أحمد حاتم

فيلم عاشق، فيتو
فيلم عاشق، فيتو

حقق فيلم عاشق الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد أرقام جيدة بشباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في السينمات.

إيرادات فيلم عاشق 

ووصلت إيرادات فيلم عاشق إلى أكثر من 8 مليون و424 ألف جنيها منذ إنطلاق عرضه. 

فيلم عاشق

الفيلم يدور في إطار من الإثارة والتشويق مع الرومانسية، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.

يأتي طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير الذي حققه أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.

 

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