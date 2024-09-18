أسماء ضحايا ومصابي عقار الورديان في الإسكندرية

شهدت منطقة الورديان انهيار عقار قديم تابع لحي غرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وسط تواجد مسئولى وتنفيذى حى غرب ، وقامت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية برفع الأنقاض وتسيير الطريق.

وحصلت فيتو على أسماء الضحايا والمصابين لعقار الورديان المنهار حتى سطح الأرض وسط تواجد سيارات الإسعافات والحماية المدنية.

وجاءت أسماء ضحايا العقار المنهار كل من: رمضان خليل، ونعمة خليل ، وفاء خليل والمصابة سعاد أحمد بسطاوى تبلغ من العمر ٧٥ عاما.

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت إخطارًا بانهيار عقار قديم مكون من ارضي وطابق علوي بمنطقة الورديان غربي المحافظة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن المنزل بناء قديم مكون من طابق واحد وارضي وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة شخص واحد.

وتم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.