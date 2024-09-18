جامعتا المنصورة وأسيوط يبحثان تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الأربعاء، لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.

رئيس جامعة المنصورة في جامعة أسيوط

وذلك بحضور: الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق، والدكتور رجب الكحلاوي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ثروت عبد العال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة أسيوط والعميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعتي جنوب الوادي وأسوان.

ناقش الطرفان أهمية تعزيز التعاون الثقافي والعلمي



وشهد اللقاء حوارًا حول العلاقات التعليمية والثقافية، وناقش الطرفان أهمية تعزيز التعاون الثقافي والعلمي، خاصة أن الجامعتين تتمتعا بمكانة دولية مرموقة وتظهرا فى مكانة متقدمة فى التصنيفات الدولية.



وأعرب الدكتور شريف يوسف خاطر؛ عن سعادته بالتواجد داخل جامعة أسيوط، أحدى الصروح التعليمية الرائدة، مشيدًا بما تتمتع به من كوادر، وأساتذة متميزين فى مختلف التخصصات، مؤكدًا على ترحيب جامعة المنصورة؛ بتعزيز أواصر التعاون القائم مع جامعة أسيوط، وفتح آفاق جديدة فى مختلف التخصصات.



وأهدى الدكتور أحمد المنشاوي درع الجامعة إلى الدكتور شريف خاطر، تقديرا لجهوده المتميزة وحرصه الدائم على تعزيز التعاون القائم بين الجامعتين، متمنياّ له دوام التوفيق والسداد.

مناقشة رسالتي دكتوراه بكلية الحقوق جامعة أسيوط



جدير بالذكر، أن الدكتور شريف خاطر يشارك في مناقشة رسالتي دكتوراه بكلية الحقوق جامعة أسيوط، الأولى مقدمة من الباحثة أسماء سعد أبو المكارم المدرس المساعد بقسم القانون العام بعنوان "سلطة الإدارة في مفاوضات عقود المشاركة"، وأخرى بعنوان "الاتجاهات الحديثة لاختصاص القضاء الدستوري بالتفسير - دراسة تحليلية مقارنة"، والمقدمة من الباحث عبد الفتاح سعيد صادق المدرس المساعد بقسم القانون العام.