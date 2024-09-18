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محافظات

مصرع 3 وإصابة سيدة، تفاصيل انهيار عقار الورديان في الإسكندرية (فيديو)

انهيار عقار الورديان
انهيار عقار الورديان

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيبت سيدة في انهيار عقار قديم بمنطقة الورديان التابعة لحي غرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وسط تواجد مسئولي وتنفيذى حى غرب، وقامت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية برفع الأنقاض وتسيير الطريق.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد انهيار عقار الورديان المنهار حتى سطح الأرض،  ووسط تواجد مسئولى الحى لرفع الأنقاض وازالة الأجزاء الخطر.


وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارًا بانهيار عقار قديم مكون من أرضي وطابق علوي بمنطقة الورديان غربي المحافظة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن المنزل بناء قديم مكون من طابق واحد وأرضي وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة شخص واحد.

 

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وتم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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عقار ورديان الاسكندرية

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