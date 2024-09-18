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أخبار مصر

انقطاع المياه عن 11 منطقة في القاهرة السبت المقبل

انقطاع المياه عن
انقطاع المياه عن مناطق بالقاهرة، فيتو

 أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لقيامها بتغيير محابس سحب وطرد طلمبات روافع الدراسة، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( شارع الشيخ صالح الجعفرى – مستشفى القاهرة الفاطمية – شارع المنصورية حتى قسم الجمالية – معسكر الأمن المركزى والعمليات الخاصة – قطاع الدراسة – شارع صلاح سالم للأمن المركزى – دار الإفتاء ومشيخة الأزهر – شارع محمد عبده ومتفرعاته خلف مستشفى الحسين – كليات جامعة الأزهر خلف مستشفى الحسين بشارع الازهر – مستشفى الحسين الجامعى – منطقة منشية ناصر).

انقطاع المياه بالقاهرة

ويبدأ الانقطاع اعتبارا من الساعة  الواحدة صباح يوم السبت الموافق 21-9-2024 وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم ولمدة 5 ساعات.

وناشدت  الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم  01206665125
 

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