الجمعة 13 سبتمبر 2024
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محافظات

أسباب انقطاع المياه عن بعض مراكز قنا

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا عن وجود عطل طارئ بمحطة مياه بخانس المغذية لمركز فرشوط، وسوف يؤثر العطل بانقطاع المياه عن فرشوط خلال فترة الإصلاح.

المناطق المتأثرة من العطل

وأفاد مدير فرع فرشوط أنه جاري الكشف عن العطل وسيتم الإصلاح فورا وعودة المياه للمركز وتعتذر الشركة لجميع قاطنى المناطق المتأثرة من هذا العطل الطارئ.

وفي سياق منفصل صرح المهندس رجب عرفة خليل أنه تم الانتهاء من 90% من إحلال وتجديد محطة مياه نقادة المدمجة، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 لترا لكل ثانية، والتي تغذي 50 ألف نسمة من أهالي مدينة نقادة وقرية المنشية وبعض قرى الخطارة بمركز نقادة، وتبلغ تكلفة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة المحطة 17 مليون جنيه.

مشروعات مياه الشرب

وأكد رئيس شركة مياه قنا أنه يتابع معدلات تنفيذ المشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مدن وقرى المحافظة يوميا، مؤكدا على الشركات المنفذة ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد ودفع العمل بكافة المشروعات الجارية وإزالة أي معوقات قد تواجهها لسرعة دخولها الخدمة وتوفير مياه الشرب النقية والوصول بها لكافة القرى والنجوع ونهايات الشبكات.

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