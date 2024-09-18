خبراء: هذه الأسم تحقق مكاسب حال خفض أسعار الفائدة بالفيدرالي الأمريكي

الفيدرالى الأمريكى، توقعت أغلب آراء خبراء ومحللي سوق المال اقتراب البنك الفيدرالى الامريكى من خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024.

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الفيدرالى الامريكى - فيتو

“بلومبرج”: قطاعات السلع الاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات والمرافق والعقارات.. أبرز المستفيدين من انخفاض الفائدة

ويمكن أن تستفيد قطاعات اقتصادية معينة بشكل أكبر من انخفاض أسعار الفائدة حال اتخاذ القرار مساء اليوم، حسب “بلوبرج” إذ إنه بشكل أساسي تشهد قطاعات السلع الاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات والمرافق والعقارات دفعة قوية متأثرة بانخفاض أسعار الفائدة.

وغالبا ما تستفيد الشركات الصغيرة من خفض أسعار الفائدة، حيث تساعدها تكاليف الاقتراض المنخفضة في جمع رأس المال للمشاريع الجديدة وخفض تكاليف خدمة الديون.

ورأى جوردان إيرفينج، مدير المحفظة في جلينميد لإدارة الاستثمار في فيلادلفيا، حسب “ بلومبرج ”: هناك سببين رئيسيين لحدوث هذا:

أولا: تحمل الشركات الصغيرة أعباء ديون أعلى من نظيراتها من الشركات الكبيرة، ومن شأن انخفاض الأسعار أن يخفف من هذا العبء ويسمح لهذه الشركات بتخصيص رأس المال لاحتياجات العمل بدلًا من خدمة الديون.

ثانيا: عندما يحدث التسارع الاقتصادي الناجم عن خفض الفائدة، تميل الشركات الصغيرة إلى الاستفادة من هذا الأمر والقيادة في المراحل المبكرة من التعافي الاقتصادي.

أسهم مرجحة للصعود مدعومة بخفض أسعار الفائدة

جدير بالذكر هناك أسهم تابعه لقطاع شركات السلع الاستهلاكية التقديرية هي الأخرى من بين الأسهم المرجحة للصعود مدعومة بخفض أسعار الفائدة، حسب “ بلومبرج ” إذ يؤدي خفض الأسعار إلى تعزيز إنفاق المستهلكين في هذه الشركات، على الرغم من أن الركود قد يفسد الأمر.

وتشير أحدث التوقعات إلى أن الفيدرالي الامريكى سيقوم بثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة في عام 2024، حسب “ بلومبرج ” مع المزيد من التخفيضات في عامي 2025 و2026، ورغم أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف الذي فرضه بنك الاحتياطي الفيدرالي على نفسه وهو 2%، فقد أشار إلى نيته التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة بهدف تجنب الركود .