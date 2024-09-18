أول رد من الشيخ صلاح الدين التجاني على اتهامه بالتحرش

في أول ظهور له عقب الاتهامات التي طالته في الساعات الأخيرة، وأشارت إلى تورطه فى واقعة تحرش بإحدى الفتيات، نفى الشيخ صلاح الدين التجاني أحد شيوخ الطريقة التجانية فى مصر الاتهامات الموجهة إليه.

وقال التجاني فى تصريحات صحفية إن هناك حملة مدفوعة ضده تستهدف النيل من سمعته ومكانته بين محبيه ومريديه، مشيرا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من نشر اتهامات ضده دون دليل واحد حتى الآن.

وشهدت الساعات الأخيرة جدلًا واسعًا حول الشيخ صلاح الدين التجاني، أحد أبرز شيوخ الطريقة التجانية في مصر، بعد اتهام فتاة تدعى «خديجة.خ» له بالتحرش الجنسي بها، وأثارت الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الشيخ صلاح الدين التجاني يتمتع بشعبية كبيرة بين مريديه.

تفاصيل اتهام التجاني بالتحرش

بدأت القصة عندما اتهمت خديجة، وهي مهندسة معمارية تقيم في روسيا، الشيخ التجاني بإرسال صورة إباحية لها عبر الدردشة الخاصة على فيسبوك، في منشور لها على حسابها الشخصي، عبرت عن صدمتها من تصرفات الشيخ الذي كان يعتبره عائلتها مقربًا، وكتبت: «دمر حياتي وما زلت أتعافى من الصدمات التي سببها لي»، مشيرة إلى أنها أخبرت عائلتها عدة مرات عن خطورة الوضع مع الشيخ، لكنهم استمروا في متابعته بشكل أعمى.

وأصدرت الطريقة التجانية بيانات رسميا أكدت فيها أن صلاح الدين محمود أبو طالب الشهير بـ “صلاح الدين التجاني” زعم لنفسه مكانة رفيعة في الطريقة التيجانية ما أثار حفيظة الطريقة، مشددة على أنه يروج نفسه شيخا للطريقة رغم أنه لا يحمل أي صفة رسمية أو دينية في هذا السياق".

صلاح التجاني يغرر بالشباب المسلم غير المتعلم

وقال البيان: "المدعو صلاح الدين أبو طالب، يغرر بالشباب المسلم غير المتعلم في منطقة إمبابة، ويدعي زورًا تمثيله للطريقة التجانية ويحاول استغلال اسمها، ونؤكد أن الطريقة بريئة تمامًا منه، خصوصًا في ظل الشبهات التي تحيط به، والشائعات المتداولة حول سلوكه".

علاقة التجانية بتعاليم أهل السنة والجماعة

وتابع البيان: "الطريقة التجانية، عبر مشيختها في الزاوية التجانية الكبرى، تعلن براءتها من كل قول أو فعل يناقض تعاليم أهل السنة والجماعة وسلف الأمة الصالح، ونحن نلتزم بالقواعد الشرعية، ولا نسمح لأي فرد بمخالفة ما اتفق عليه العلماء، مهما كانت مكانته أو شهرته".

تابع البيان: "كما علمنا شيخ الطريقة سيدي أحمد التجاني - رضي الله عنه- فإن الطريقة قائمة على أسس الشريعة الإسلامية، والشرع هو الأصل الذي يُحتكم إليه في كل الأمور وما يخالف الشرع لا مكان له في الطريقة، ولا نبرّر أو نؤيّد أي تجاوزات تصدر عن أي شخص، مهما كانت مكانته".

من هو صلاح التجاني؟

واختتم البيان: "لقد أكدنا في بيانات سابقة صدرت في عامي 2017 و2019، أن صلاح الدين أبو طالب تم عزله عن أي ارتباط بالطريقة التجانية، ولا يمثل سوى نفسه، ولا يُسمح له بممارسة أي نشاط تحت مظلة الطريقة، نتيجة ما ثبت لدينا من انحرافه عن تعاليم الطريقة وتحريفه لمبادئها".

يذكر أن المشيخة العامة للطرق الصوفية، رفضت الاعتراف بالطريقة التجانية الجديدة التي أسسها صلاح الدين محمود أبوطالب عبدالله.

وقالت المشيخة في القرار الصادر 19 يوليو 2017 إن سبب رفضها هو أن مقدم الطلب من أبناء الطريقة التجانية لشيخها أحمد حافظ التجاني، وطلبه بشأن إنشاء طريقة يعتبر خروجا عن التجانية وسلوكا لا يليق بالصوفية ويعد مخالفا لقانون 118 لسنة 1976 الخاص بالطرق الصوفية.

وشهدت الساعات الأخيرة جدلًا واسعًا حول الشيخ صلاح الدين التجاني، أحد أبرز شيوخ الطريقة التجانية في مصر، بعد اتهام فتاة تدعى «خديجة.خ» له بالتحرش الجنسي.. الواقعة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الشيخ يتمتع بشعبية كبيرة بين مريديه.