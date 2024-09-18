النيابة تنتقل لموقع حريق شقة سكنية في قنا للمعاينة

انتقلت النيابة العامة، بمحافظة قنا، إلى موقع حريق للمعاينة والتعرف على اسباب الحريق الذى أصيب فيه شخصان اليوم الأربعاء، إثر نشوب حريق داخل وحدة سكنية في الطابق الرابع بجوار وحدة إسعاف قفط جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده نشوب حريق داخل شقة في عقار مكون من 4 طوابق، في مدينة قفط.



وأسفر الحريق عن إصابة ع.ع.إ، يبلغ من العمر 27 عامًا، حروق باليدين والساقين، وس.أ.م، تبلغ من العمر 23 عامًا، حروق بالوجه والساقين، إثر نشوب حريق داخل شقة في الطابق الرابع بجوار وحدة إسعاف قفط، وتم نقلهما إلى مستشفى قفط التعليمي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.