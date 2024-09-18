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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل تيتا زوزو على Watch It

تيتا زوزو، فيتو
تيتا زوزو، فيتو

يبدأ قريبًا عرض مسلسل تيتا زوزو بطولة الفنانة إسعاد يونس ومن تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

موعد عرض مسلسل تيتا زوزو على منصة watch It

وكشفت المخرجة شيرين عادل عن موعد انطلاق مسلسل تيتا زوزو على منصة watch It حيث كتبت عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام “استنونا في تيتا زوزو يوم ٢٠ سبتمبر  علي واتشيت.. هانستنى رأيكم”. 

وتجسد إسعاد يونس خلال أحداث العمل شخصية إحدى القيادات في وزارة الزراعة، وتمر عائلة "تيتا زوزو" بمشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

 

مسلسل تيتا زوزو

 ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.

 

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أسلام إبراهيم حمزة العيلي تيتا زوزو شيرين عادل عرض مسلسل تيتا زوزو محمد كيلاني مسلسل تيتا زوزو

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