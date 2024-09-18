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حوادث

4 طعنات بالصدر، إصابة شاب على يد شقيقه غرب الأقصر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب شاب في العقد الثالث من العمر بـ 4 طعنات نافذة في الصدر على يد شقيقه بسكين داخل منزله  في البعيرات بمركز القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر.

تفاصيل الواقعة 


تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة إصابة الشاب «ح.خ.ع»32 عاما، مصاب بـ 4 طعنات نافذة في الصدر ناحية الشمال،  بواسطة سلاح أبيض «سكين» بسبب خلافات مالية على يد شقيقه «أ.خ.ع» 30 عاما.

خلافات مالية

نقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، في حالة حرجة وغير مستقرة، لتلقي العلاج اللازم، وأفادت التحريات الأولية بأن الجاني طلب مبلغ مالي من أخيه، وعندما رفض إعطائه، قام بطعنة بالسكين 4 طعنات.


جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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