4 طعنات بالصدر، إصابة شاب على يد شقيقه غرب الأقصر
أصيب شاب في العقد الثالث من العمر بـ 4 طعنات نافذة في الصدر على يد شقيقه بسكين داخل منزله في البعيرات بمركز القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر.
تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة إصابة الشاب «ح.خ.ع»32 عاما، مصاب بـ 4 طعنات نافذة في الصدر ناحية الشمال، بواسطة سلاح أبيض «سكين» بسبب خلافات مالية على يد شقيقه «أ.خ.ع» 30 عاما.
خلافات مالية
نقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، في حالة حرجة وغير مستقرة، لتلقي العلاج اللازم، وأفادت التحريات الأولية بأن الجاني طلب مبلغ مالي من أخيه، وعندما رفض إعطائه، قام بطعنة بالسكين 4 طعنات.
جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.