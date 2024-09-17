محكمة الأقصر تؤيد حكم الإعدام لسيدة قتلت ابنتها لشكها في سلوكها

قررت محكمة جنايات مستأنف الأقصر، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين المستشار أحمد عصام الدين، والمستشار أسامة أحمد محمود، وعمرو سويدان، ممثل النيابة العامة، وأمانة سر، محمد حفني محمد، تأييد حكم الإعدام لسيدة متهمة بقتل ابنتها لشكها فى سلوكها.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة فى العام الماضي بقيام سيدة تدعى "ج.ج" بقتل ابنتها 16 سنة "ص.ع" فى مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر لشكها فى سلوكها، حيث تبين من خلال التحريات والتحقيقات أن المتهمة قامت بوضع مخدر لابنتها فى العصير، ولدى فقدان الفتاة الوعى قامت الأم بالتخلص منها عبر كتم أنفاسها بقطعة قماش مبللة حتى فارقت الحياة تمامًا، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق بالواقعة، وتم نقل جثمان المتوفاة لمشرحة مستشفى القرنة.

ودلت التحريات والتحقيق أن مرتكب الواقعة هو الأم "ج.ج" والتى تم القبض عليها، وبمواجهتها بمعرفة رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر اعترفت بارتكاب الواقعة للتخلص من ابنتها بعدما شكت فى سلوكها، وتم تحرير المحضر اللازم، وقامت الأم القاتلة بتمثيل الجريمة والتي أحيلت للمحاكمة وقيدت القضية برقم 1424 لسنة 2023، حيث أصدرت محكمة جنايات الأقصر قرارها المتقدم بإحالة الأم لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامها.

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