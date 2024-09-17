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حوادث

ماس كهربائي وراء تفحم سيدتين وإصابة 4 آخرين في حريق شقة بإمبابة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية بشارع أحمد عرابي بجوار معهد القلب بمنطقة إمبابة.

 

وكشفت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي، مما أسفر عن تفحم سيدتين وإصابة 4 أخريات تم نقلهن إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

 

وكلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، والتصريح بدفن جثث للمتوفيين.

حريق شقة في امبابة

 

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتبين وفاة سيدتين وإصابة 4 أخرين جراء الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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نيابة الجيزة إمبابة الجيزة

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