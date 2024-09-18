تفاصيل زيارة الأنبا أغابيوس دير الأرثوذكسية للراهبات في ألمانيا

زار نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون للأقباط الأرثوذكس برفقة نيافة الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس، بهوكستر، دير الشهيد مار جرجس للراهبات بنيهايم، بألمانيا.

تدوين كلمات المحبة والتشجيع في دفترة الزيارات

وكان في استقبالهم تماڤ أكساني المشرفة على الدير، حيث صليا صلاة الشكر بكنيسة دير الشهيد مار جرجس للراهبات بنيهايم، بألمانيا، ثم تفقدا معالمه ومراحل التعمير الجارية فيه.

وحرص نيافة الأنبا أغابيوس على تدوين كلمة محبة وتشجيع في دفتر الزيارات المستمرة في دير الشهيد مار جرجس للراهبات بنيهايم، بألمانيا.

ترسيم شمامسة جدد في إيبارشية أبو قرقاص

وصلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية، وخلال القداس دشن نيافة الأنبا فيلوباتير عددًا من الأواني لخدمة المذبح بكنيسة السيدة العذراء.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا فيلوباتير صلوات رسامة خمسة شمامسة من خريجي الكلية الإكليريكية بالمنيا ومعهد القديس ديديموس بدير "المحرق" بأسيوط ومعهد المعلم ميخائيل البتانوني بالمنيا ومركز المعلم ميخائيل البتانوني بأبو قرقاص في رتبة إيبدياكون للخدمة بكنائس إيبارشية أبو قرقاص.