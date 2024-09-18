الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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سياسة

الأنبا فيلوباتير يدشن أواني خدمة ويرسم شمامسة جدد في إيبارشية أبو قرقاص

إيبارشية أبوقرقاص
إيبارشية أبوقرقاص

صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية) وخلال القداس دشن نيافة الأنبا فيلوباتير عددًا من الأواني لخدمة المذبح بكنيسة السيدة العذراء.

 

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا فيلوباتير صلوات رسامة خمسة شمامسة من خريجي الكلية الإكليريكية بالمنيا ومعهد القديس ديديموس بدير "المحرق" بأسيوط ومعهد المعلم ميخائيل البتانوني بالمنيا ومركز المعلم ميخائيل البتانوني بأبو قرقاص في رتبة إيبدياكون للخدمة بكنائس إيبارشية أبو قرقاص.

 

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