علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن هيئة الأرصاد الجوية عقدت مؤتمرا صحفيا منذ أيام أكدت خلاله على اقتراب الموجة الحارة من الانكسار ودخول طقس لطيف خلال الأسابيع القليلة القادمة.



صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال لأحد مسئولى الهيئة قائلا: وما هى خطة الهيئة خلال الشهور القادمة بعد أن استطاعت تحقيق أعلى معدل لدرجات الحرارة خلال شهور هذا الصيف الحار جدا؟!

فرد عليه المسؤل ساخرا: نحن ندرس الآن فكرة الاستغناء عن فصل الشتاء المقبل، ومد فترة الصيف حتى منتصف 2025 وذلك بعد أن نجحنا فى تحقيق أعلى معدل لحرارة الجو فى العالم.