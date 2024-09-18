6 برامج دراسية جديدة باللغة الإنجليزية بـ"زراعة بنها"

أعلنت كلية الزراعة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة بدء الدراسة في 6 برامج دراسية باللغة الإنجليزية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة جطللدراسة بها خلال العام الجامعي 2024 / 2025، وذلك فى إطار خطة الدولة لاستحداث برامج جديدة تتماشي مع وظائف المستقبل ورؤية مصر 2030.

برامج دراسبة جديدة بجامعة بنها

وقال الدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة أن البرامج الدراسية الجديدة هى:

١- برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية Agricultural Biotechnology program،

٢- برنامج سلامة الغذاء Food Safety program،

٣- برنامج إدارة الأعمال الزراعية Agribusiness program،

٤- برنامج إستصلاح وإستزراع الأراضي الصحراوية Desert land reclamation and cultivation program،

٥- برنامج هندسة النظم الزراعية والحيوية (قبول أول دفعة) Agricultural and Biosystems Engineering program،

٦- برنامج تكنولوجيا الزراعات المحمية (قبول أول دفعة) Protected Cultivation Technology program ، مؤكدا أن هذه البرامج الجديدة تلبى متطلبات سوق العمل وتقوم بتخريج مهندسين زراعيين على درجة عالية من التخصص والمهنية فى مختلف التخصصات العلمية.

وأشار " الزعبلاوى " إلى أن كلية الزراعة بمشتهر تعد من أقدم كليات الزراعة في مصر حيث تأسست 1911م ولديها الكوادر الأكاديمية البشرية، التي تؤهلها إلى القيام بدور ريادي في مصر لما لها من سابق خبرات في مجال التعليم الزراعي العالي وتبني العديد من المشاريع القومية، لمساندة دور الدولة في تشغيل الشباب وتحقيق التنمية في الريف المصري.

كما تضم أقسام الكلية بنية تحتية بمواصفات قياسية، ومجمع للمعامل البحثية، ومزارع تعليمية للإنتاج الزراعي النباتي (تشمل محاصيل الحقل والخضر المتنوعة والفاكهة والزينة والمشاتل والصوب الزراعية) والحيواني (تشمل مزاراع إنتاج وتربية الحيوانات والدجاج والارانب والأسماك)، ووحدات تعليمية متميزة لإنتاج الأعلاف والسماد العضوي وإنتاج عسل النحل والخبز ومنتجات الألبان، كل هذا بهدف إعداد خريج مزود بالكفاءات التي تؤهله للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، ولديه القدرة على الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تقديم أفضل الخدمات التعليمية في العلوم الزراعية والبرامج الدراسية المستحدثة.

المشروعات القومية الكبرى للتنمية الزراعية

من جانبه أضاف الدكتور محمود مغربي مدير عام برامج اللغة الإنجليزية بالكلية وعميد كلية الزراعة السابق أن البرامج الجديدة تأتى فى إطار تلبية متطلبات سوق العمل وبما يتوافق مع المشروعات القومية الكبرى للتنمية الزراعية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أن برامج الكلية تقبل الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات المعادلة والحاصلين على الحد الأدنى للقبول بكليات الزراعة على مستوى الجمهورية، كما تقبل الكلية الطلاب المحولين مباشرة من جميع كليات الزراعة والكليات الأخرى بالبرامج.

ويهدف برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية بكلية الزراعة إلى تزويد الطلاب بالمعرفة النظرية والتدريب العملي فى مجالات البيولوجيا الخلوية والجزيئية والهندسة الوراثية والكيمياء والميكروبيولوجيا ويؤهل البرنامج الخريج للحصول على وظائف في المعاهد البحثية أو الوحدات الجامعية ذات الطابع الخاص وكذلك صروح الصناعة لاسيما تلك المعتمدة على التطبيقات التكنولوجية المرتبطة بالإنتاج الزراعي.

كما يهدف برنامج سلامة الغذاء إلي إعداد مهنيين لقطاع الأغذية بما في ذلك الصناعات الغذائية وتكنولوجيا الأغذية وشركات ومختبرات ومعامل الأغذية ومؤسسات البحوث الغذائية، كما أنه تم تصميم هذا البرنامج لتخريج الأخصائيين ذوي الكفاءات اللازمة لتطبيق المبادئ العلمية في سلامة الأغذية من أجل تعزيز الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي المستدام لتلبية احتياجات المستهلكين والبيئة.

ويستهدف برنامج إدارة الأعمال الزراعية الطلاب الذين يرغبون في التعمق في فهم القضايا التجارية والاقتصادية ذات الأهمية الحقيقية لسلامة الإنسان والبيئة مثل الغذاء والموارد الطبيعية، ويتمتع الخريج بقدرة تنافسية في التوظيف على المستويين المحلي والدولي حيث يؤدي المهام بكفاءة في المنظمات المحلية والدولية مثل الشركات العالمية متعددة الجنسيات والبنك الدولي وغيرها من المنظمات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

كما يهدف برنامج إستصلاح وإستزراع الأراضي الصحراوية إلى إعداد خريجين أكفاء مؤهلين لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضي زراعية منتجة حيث يتعلم الطلاب طرق وتقنيات الإستصلاح والإستزراع الزراعى والسمكى واختيار المحاصيل والحيوانات المناسبة للأراضى الصحراوية.

فيما يهدف برنامج هندسة النظم الزراعية والحيوية إلى تخطيط وتصميم أنظمة الري للمشاريع الصناعية الزراعية المستدامة، وتطوير شبكات الري والصرف وتشغيلها وصيانتها، والتعامل مع الآلات والمعدات والأدوات بطريقة آمنة، ويؤهل البرنامج الخريج للحصول فرص عمل في الجامعات ومراكز البحوث والمعاهد المصرية والأجنبية، ووزارات البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضي، الري والموارد المائية، والشركات الاستشارية للمشاريع الزراعية.

ويهدف برنامج تكنولوجيا الزراعات المحمية إلى تزويد الطالب بالمعرفة والمهارات المطلوبة في مجال الزراعات المحمية والتكنولوجيا الخاصة بها بحيث الطالب قادرا على إدارة الصوبات الزراعية بكفاءة في جميع مراحل الإنشاء والصيانة وتطوير وتشغيل نظم الزراعة بدون تربة بمهارة بما يعرف بعلم الزراعة الذكية، ويؤهل هذا البرنامج الخريجين للعمل في الشركة الوطنية للزراعات المحمية، وهيئة الاستشعار عن بعد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة الدقيقة والزراعة الذكية،وفي مجال إنشاء الهياكل والتغطية للصوب الزراعية وصيانتها ، ومجال إنتاج الشتلات وتربية النباتات بالطرق الرئيسية الحديثة.

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