حملات لمتابعة أعمال النظافة في الزقازيق بالشرقية

تابع شعبان ابوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق اليوم الاربعاء منظومة النظافه بجميع محاور المدينه والوحدات المحليه ورئاسة المركز مؤكدا علي ضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوي النظافة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها.

توجيهات المهندس حازم الاشمونى

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية القاضية بضرورة المتابعة المستمرة لاعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات ومنع كافة التعديات على حرم الطريق العام والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة الاجهزة التنفيذية فى تحسين البيئة صباح اليوم

اوضح رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه جارى إزالة كافة المخلفات من الشوارع والطرق المؤدية لمداخل مدينة الزقازيق ومع الساعات الاولى لصباح اليوم. ومتابعة الاجهزه التنفيذيه من قسم تحسين البيئة احمد خيري مدير إدارة تحسين البيئه.

رفع القمامة من طريق الزراعة حتة منطفة التجنيد

وقال رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تم عمل النظافه الشامله وتمت اعمال رفع القمامه من على طريق شارع الزراعه وعلى امتداد الطريق ــــ ومحيط منطقة الاثار ـــ ومنطقة التجنيد ـــ والصاله المغطاه وتمت أعمال النظافة على امتداد طريق سوق الجمله والطب البيطرى وحى مبارك وصولا لميدان الزراعه ومحيط ميدان وكوبرى الزراعه حتى كبرى عبد العزير وحتى امام مقر النيابات وتم رش الطرق بالمياه بمحيط شارع الزراعة ــ والشوبك لتهدئة الحراره وإخماد إثارة الاتربه وعلى طول طريق الشوبك تمت أعمال النظافة ورى الحديقه وعلى جانب آخر تمت مراجعة طريق الأحرار وعمل نظافه شامله من أمام مستشفى الأحرار عبر رفع التربه والمخلفات وقص وتهذيب الاشجار ورش الطريق بالمياه.

طريق موقف المنصورة

كما تابع رئيس المركز عمل النظافه الشامله وتمت اعمال رفع القمامه من على أمتداد طريق شارع موقف المنصوره ــــ ومسجد القدس ــــ وشارع الغشام ــــ وطلبة عويضة ـــــ والرملية ــــ وحى المستشارين تمت أعمال النظافه من خلال رفع التربه والمخلفات ورى الاشجار.

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