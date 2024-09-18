أزمة تواجه سعود عبدالحميد بعد إقالة مدرب روما

الدوري الإيطالي، أعلن نادي روما الإيطالي إقالة مدربه دانييلي دي روسي من منصبه لسوء النتائج مع النادي منذ بداية الموسم.

وأكدت تقارير سعودية أن اللاعب سعود عبدالحميد الذي انضم مؤخرًا إلى روما أزمة كبرى بعد إقالة دي روسي من تدريب روما، حيث إن ذئاب العاصمة تعاقدوا مع اللاعب الدولي السعودي بناء على رغبة من دي روسي وقتها.

وأصبح أمر مشاركة سعود عبدالحميد خلال الفترة المقبل مع نادي روما الإيطالي محل شك، في ظل اعتماد أغلب المدربين في روما على العناصر الأجنبية، ومنهم دي روسي، حيث لم يشارك اللاعب في أي مباراة حتى الآن.

وحقق روما 3 نقاط فقط من 4 مباريات في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي بالتعادل في 3 مباريات والخسارة في مباراة.

وكان فريق روما بقيادة مدربه دي روسي تعادل مع نظيره جنوي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لويجي فيراريس “ماراتسي”، بمنافسات الدوري الايطالي.

وتقدم روما عن طريق أرتيم دوفبيك في الدقيقة 37 فيما تعادل لـ جنوي اللاعب كوني دي وينتر في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

تشكيل روما ضد جنوى

وتواجد سعود عبد الحميد لاعب المنتخب السعودي على دكة بدلاء روما في مباراة اليوم ولم يشارك خلال اللقاء.

وجاء تشكيل روما الأساسي لمواجهة جنوى على النحو التالي:

سفيلار – مانشيني – نديكا – أنجلينو – ساليما يكريس – كوني – كريستانتي – بيسيلي – الشعراوي – دوفبيك – ديبالا.