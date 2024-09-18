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أخبار مصر

وزير السياحة والآثار يكشف أسباب صعوبة تحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار

توقع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الوصول إلى تحقيق حلم الـ30 مليون سائح في عام 2031 بدلا من 2028 بسبب التغيرات الجيوسياسية التي تحدث في العالم وخاصة في بعض الدول المصدرة للوفود السياحية للسياحة المصرية فضلا عن الأزمات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط.

استراتيجية وزارة السياحة والآثار للوصول إلى 30 مليون سائح

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن هناك عددا من المتغيرات التي تؤثر على حركة السياحة الوافدة لمصر، منها عدد الغرف الفندقية وعدد رحلات الطيران، وسعر صرف الدولار بالبنوك، وعدد آخر من المتغيرات التي تتحكم في حركة السياحة الوافدة لمصر والوصول إلى حلم الـ 30 مليون سائح.

وأشار شريف فتحي إلى أن الوزارة ستقوم كل 6 أشهر بتحديث الخطة المستهدفة لتعداد السائحين المستهدفين، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تستهدف استغلال أشكال التنوع السياحي الموجود في مصر من سياحية ثقافية وشاطيئة وعلاجية وأشكال أخرى من أنواع السياحة التي تجذب مختلف شرائح السائحين حول العالم.

اعداد السائحين المستهدفين خلال العام الجاري

وأوضح أن الوزارة شرعت في تقسيم كافة المنتجات السياحية الموجودة في مصر، وتم تعيين قائم خاص بكل قطاع من قطاعات السياحة المختلفة بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من السائحين في كل قطاع من قطاعات السياحة المختلفة، مشيرا الي أن الوزارة تستهدف الوصول الي 15.2 مليون سائح خلال العام الحالي.

 

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