اليوم بمهرجان مسرح الهواة، "قلب الكون" و"طرح حرير" على السامر
يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، العرض المسرحي "قلب الكون" في رابع أيام مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.
مسرحية قلب الكون
العرض لجمعية بورسعيد للفنون المسرحية، تأليف أشرف عتريس، وإخراج أحمد السمان، تدور قصته حول الصراع الأزلي منذ بداية الخليقة بين الخير والشر، في إطار صورة تجريبية تحتوى على ملء الفراغ بإظهار العناصر في هيئة رموز مختلفة (مجموعة من المعذبين).
مسرحية طرح حرير
أما العرض المسرحي الثاني بعنوان "طرح حرير" لجمعية أصالة، تأليف شريف صلاح الدين، وإخراج أحمد لطفي، يقام فى الساعة الثامنة مساءً.
وتدور أحداثه حول رسام يعيش داخل مرسم مع ذكرياته وماضيه، ويتعرض لواقعة تجعله يستسلم لضعفه وموته.
ويعقب العروض ندوة نقدية يشارك فيها النقاد د. حسام أبو العلا، د. طارق عبد العزيز، د.محمد زعيمة.
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