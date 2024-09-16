وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية: 9 مدارس جديدة تدخل الخدمة و3 مدارس بها 70 فصلا، انتهينا من الصيانة الشاملة بالمدارس، مصنعان للطاقة الشمسية ولمبات الليد باكورة التعليم الفني

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وفي ظل التغيرات التى لحقت بالعملية التعليمية والتى أجراها وزير التربية والتعليم الجديد،فيتو التقت الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، للتعرف على الاستعداد للعام الدراسي الجديد والملامح الجديدة للعام الدراسي 2024/2025 وفعاليات الأنشطة الصيفية والمدارس الجديدة التي تدخل الخدمة، وماذا تفعل المديرية لبدء عام دراسي دون مشاكل وليجيب على ما يشغل بال أولياء الأمور.

وإلي نص الحوار

مع اقتراب العام الدراسي الجديد هل نواجه أزمة بسبب عمليات الصيانة بالمدارس ؟

جرى الانتهاء من عمليات الصيانة البسيطة والشاملة بمدارس الإسكندرية ولا توجد ازمه في هذه المسألة، وهناك تعليمات من وزير التربية والتعليم ألا يبدأ العام الدراسي وهناك عملية صيانة في مدرسة واحدة وفي حال وجود مدرسة بها خطورة داهمة لا يتم بدء الدراسة بها، وهيئة الأبنية التعليمية متعاونة في هذا الأمر.

كيف نواجه أزمة الكثافات خاصة وأن الوزير حدد عدد الطلاب بالفصل الواحد؟

تم توزيع الطلاب في ضوء الكثافات الجديدة وتحدد كثافة الفصل بـ 43 طالب وبأقصى حد 45، و جري تحديد الفراغات في المدارس واستغلالها الاستغلال الأمثل وأن لدينا 5000ألف فراغ داخل مدارسنا تستغل أمثل استغلال لتقليل الكثافات، كما أن لدينا نظام الفترتين بالمدارس خاصة بالمدارس الثانوي تساهم في تقليل الكثافات، ومدارس الفترتين ليست كثيرة تقارب ال 50 مدرسة

ما المقصود بالفراغات داخل المدارس؟

المقصود بـ الفراغات داخل المدارس الحجرات غير المستغله مثل حجرات المعامل والأنشطه والحجرات التي لا تستفيد بها المدرسة في العملية التعليمية

كم مدرسة جديدة تدخل الخدمة هذا العام؟

المدارس الجديدة هذا العام هي 9 مدارس بهم 3 مدارس بها 70 فصل جديد ب103 فراغ تستوعب عدد كبير من أبناء محافظة الإسكندرية وهناك عدد من المدارس الجديدة تدخل الخدمة مع نصف العام وأخر عام وجرى توصيل المرافق لها، وهنا أشكر محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد علي توجيهاته بسرعة إنهاء توصيل المرافق للمدارس الجديدة وهو الأمر الذي تم بالفعل.

كيف نواجه عجز المعلمين في ظل نظام الفترتين؟

نواجه عجز المعلمين بتوزيعهم على مستوى المحافظة بحيث يكون هناك عدالة في مختلف الإدارات كما لدينا نظام العمل بالحصة وفيه الأولوي الاستعانة بالزملاء من المعاش حديثا، وأيضا يتم سد العجز من خلال مسابقة الـ30 ألف ومعلمي الحصة ولدينا أولوية قصوى لهذا الملف.

مجموعات الدعم هل تؤدي المراد منها؟

مجموعات الدعم حققت في العام الماضي رقما كبيرا من إقبال الطلاب عليها وصل إلى 95 ألف طالب في المرحلة الإعدادية والثانوية و75 ألف في المجموعات المجانية،أي وصلنا لأكثر من 170 ألف طالب وطالبة في تلك المجموعات وحققت الغرض منها في التقليل من الدروس الخصوصية والسناتر والعام الجديد يزيد العدد لأن الهدف منها هو تقليل العبء على أولياء الأمور والطلبة غير القادرين مجانا.

سناتر الدروس الخصوصية هل ستشهد حملات لغلقها؟

العام الماضي جرى غلق عدد كبير من سناتر الدروس الخصوصية والمناط بالغلق الأجهزة التنفيذية ممثلة في الأحياء، وهذا العام سيكون الأمر مختلف بجانب هذا توفير جو إيجابي داخل المدارس وهو ما نقوم به حاليا وهذا يقلل من سيطرة السناتر، وستكون محاربتهم بانتظام العملية التعليمية داخل المدارس والشرح الجيد داخل الفصل وتقليل الكثافات

التعليم الفني هل هناك إقبال عليه ومدى تطويره؟

يلعب التعليم الفني دورا هاما في المحافظة ومبذول به مجهود رائع ولدينا 54 مدرسة وهناك إقبال كبير علي مدارس التعليم الفني هذا العام بشكل أكبر وهو يعكس اهتمام الدولة بالتعليم الفني وتطويره والتوسع في المراكز التكنولوجية والأسكندريه لها ريادة في هذا.

هل يوجد برامج تدريب طلاب التعليم الفني؟

هناك برامج تدريب مستمرة لطلاب التعليم الفني في المدارس، ونستغل هذا في عملية الإنتاج من خلال مشروع رأس المال وننتج الزي المدرسي بجودة عاليه وكفاءه وننافس به القطاع الخاص وبسعر أقل بكثير وأيضا قام طلاب التعليم الفني بإنتاج ملفات تقديم رياض الأطفال وتم تصنيعه داخل مدرسة محمد علي بجودة عالية.

هل هناك إجبار للأسر علي شراء الزي المدرسي من انتاج التعليم الفني؟

لا يوجد إجبار علي شراء الزي المدرسي في المدرسة وولي الأمر له مطلق الحرية في عملية شراء الزي، ونحن لدينا مليون و450 ألف تلميذ ونصنع لعدد كبير منهم الزي المدرسي

هل هناك برامج تشغيل وتدريب لخريجي التعليم الفني؟

بالفعل لدينا برامج تشغيل الشباب ومراكز التوظيف والتعاون مع الشركات والمصانع والمختلفة وهذا جعل هناك إقبال كبير علي التعليم الفني.

ولدينا ملتقيات للتوظيف للتعليم الفني وجري تعيين 40 ألف خريج من خلال الملتقيات التي ننظمها ولا نترك الخريج بعد توظيفه بل هناك متابعه لهم بعد عملهم.

ولدينا مبادرة أتعلم صنعة وهي مبادرة لاقت قبول الوزارة وموافقتها لتعلم صنعة داخل مدارسنا سوء طلاب أو ربات منزل

كيف ترى تجربة المدارس التكنولوجية؟

المدارس النوعية والتكنولوجية أحدثت طفرة كبير للتعليم الفني والإسكندرية سابقة في هذا وأدي لخريجين علي قدر من الوعي والخبره والمهاره والعمل بشكل سريع وهناك إقبال كبير على تلك المدارس.

كيف تستغل قدرات طلاب ومدارس التعليم الفني في الصناعة؟

بالفعل نحن قمنا باستغلال قدرات طلاب ومدارس ومعلمي التعليم الفني، من خلال إنشاء مصنعين مصنع للطاقة الشمسية ومصنع للمبات الليد وقريبا يتم الإنتاج منها وذلك بالشراكة مع عده عدة، وأرسل تحية للفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية لتدخله لسرعة إنهاء تسلم المصنعين، وعند تشغيل المصنعين وإنتاجهم سيكون هناك 70% من مدارسنا تعمل بالطاقة الشمسية والليد توفيرا للطاقة وهذا سيكون له أثر كبير

وكل هذا يخرج لنا طالب تعليم فني ماهر ومجتهد ونستغل ماكينات وكل هذا من خلال مشروع رأس المال والذي يعود جزء من أرباحه على صيانة الماكينات وحافز للطلاب وهو أمر يقلل البطاله في الشارع وتشغيل طلابنا.

ماذا حققت المسابقات والأنشطة الصيفية هذا العام؟

لدينا عدد كبير من طلابنا حصل على مراكز الأولى في مسابقات عالمية ومحلية ونحصل علي المركز الأول في مسابقة تحدي القراءة كل عام ولدينا الأندية الصيفية و28 أكاديمية رياضية داخل مدارسنا وأنشطة مسرحية ورياضية وزراعيه.

وحققت الأنشطة الصيفية لتعليم الإسكندرية هذا العام عدد من المراكز الجمهورية في مختلف الأنشطة سواء رياضية أو مسرح أو مهارات مختلفة وكان لنا دور متميز وسبق في الأنشطة الصيفية

هل لدينا مسارح مدرسية؟

بالطبع،لدينا مسارح متعددة في المدارس، ونعمل على مسرحه المناهج بالإضافة إلى حصولنا علي مراكز مختلفة في المسابقات للمسرح

ومراكز تنمية القدرات كان عليها أٌقبال كبير خاصة الأنشطة الرياضية والمسرح وهناك جذب كبير في المدارس

هل هناك مشكلات في عملية القبول للصف الأول الأبتدائي؟

القبول بالصف الأول الابتدائي يتم الكترونيا، ولكن كل طفل بلغ 6 سنوات له مكان في الصف الأول ولدينا لأولويات في ذلك بأن تكون تلك الأماكن قريبة من مساكن الطلاب وكل من تقدم تم قبوله

هل تم استيعاب المتقدمين للكي جي؟

تم استيعاب كل من تقدم للكي جي هذا العام وهي المرة الأولي التي يتم فيها ذلك وتقدم 24 ألف طفل وخاصة لمدارس اللغات وتم استيعابهم كلهم في كافة المدارس والمدارس الجديدة استوعبت 4 آلاف طالب.

كيف تتم علميات التحويل والنقل بين المدارس؟

وضعت معايير محددة لعلميات النقل والتحويل بين المدارس وبتشكيل لجنة بكل إدارة واللجنة هي التي تحدد من يقبل ولا يقبل وفقا للمعايير ومن تلك المعايير الأولوية لأبناء الشهداء والمرضى وضم الأخوة.

الثانوية العامة وأزمة طالبه الصفر؟

الثانوية العامة كان لدينا 3 متفوقين لأول مرة علي مستوى الجمهورية، وهو أمر يدعو للفخر، وبالنسبه لطالبه الصفر أعلنت الوزارة أن نتيجتها محجوبة بسبب أمور قانونية.

الكتب المدرسية وصلت للمخازن؟

الكتب المدرسية وصلت بالفعل إلى المخازن الفرعية وسيجري توزيعها فور بدء العام الدراسي إن شاء الله.

كلمة أخيرة توجهها لأولياء أمور الإسكندرية.

أقول لهم إن شاء العام الدراسي سيكون مختلف في كل شيء من معلمين والعملية التعليمية وكثافات الفصول وشرح المعلم، وأبناؤنا أمانة بين أيدينا ولا نسمح بالتقصير والإهمال وكل ما يجري هدفه تطوير المنظومة التعليمية لتخريج طالب مميز ورفع العبأ عن كاهل الأسره، وكلنا شركاء في العملية التعليمية وبناء هذا الوطن، كما أتوجه بالشكر للوزير محمد عبد اللطيف والمحافظ الفريق أحمد خالد علي ما يقوموا به من دعم للعلمية التعليمية.