الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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رياضة

هل أغلق الأهلي ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي؟

الأهلي
الأهلي

يسعى النادي الأهلي إلى حسم ملف المهاجم الأجنبي بناء على إصرار من مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أن إدارة الأحمر لم تغلق ملف المهاجم الأجنبي مثلما تردد وسيتم طرح عدد من الأسماء على المدرب السويسري ومحاولة إنهاء كافة الأمور قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض كولر التعاقد مع الهولندي ديبيس أوسو سيكير، جناح تشجيانج بروفيشنال إف سي الصيني، لضمه في الانتقالات الصيفية الجارية لعدم قناعته باللاعب.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية. 

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

ويعود الفريق الأول بالنادي الأهلي، إلى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية أمس الثلاثاء على أن يعود اللاعبون مساء اليوم إلى التدريبات الجماعية.

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

وحرصت إدارة النادي الأهلي على توجيه الدعوة لكافة اللاعبين الراحلين عن النادي والذين شاركوا في الفوز بالدوري للتواجد والاحتفال بالدرع عقب مباراة جورماهيا.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين محمود متولي المنتقل للاتحاد السكندري وأليو ديانج وأحمد عبد القادر ومحمود الزنفلي.

وجاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

 

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